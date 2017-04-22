Верховный суд признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией

Верховный суд признал организацию "Свидетели Иеговы" экстремистской, ликвидировал её структуры и запретил деятельность на территории всей страны, удовлетворив ранее поступивший иск Минюста, сообщает ЕНВ.

"Ликвидировать религиозную организацию управленческий центр "Свидетели Иеговы в России". Обратить имущество, ликвидируемой религиозной организации, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, в собственность Российской Федерации", - сказано в постановлении суда.

"Свидетели Иеговы" не участвуют в выборах, партиях и любой другой политической деятельности, отказываются от службы в армии (в пользу альтернативной гражданской службы), не отмечают государственные и христианские праздники и дни рождения кого-либо. Выступают категорически против любых медицинских процедур и препаратов, связанных с кровью, в том числе против переливания донорской крови при операциях для спасения жизни (с этим связано множество судов и скандалов по всему миру).

Как пишет газета "Ведомости", в ходе заседаний представитель Минюста Светлана Борисова делала акцент на том, что вероучение "Свидетелей Иеговы" запрещает переливание крови, что создает угрозу человеческой жизни и таким образом нарушает право на получение медицинской помощи, при этом Минюстом было получено только одно судебное решение по такому факту. Адвокаты "Свидетелей Иеговы" полагают, что отказ от переливания крови не является экстремистским действием.

По словам Борисовой, "Свидетели Иеговы" также допускают дискриминацию по признаку религии. Кроме того, Борисова заявляла, что организация в феврале 2015 г. ввозила в Россию литературу, которая была признана экстремистской, решение суда по этому вопросу было вынесено в ноябре 2014 г. Адвокаты "Свидетелей Иеговы" говорили, что литература, которую тогда ввезли, была включена в реестр экстремистских материалов только в марте 2015 г., а после того случая организация не ввозила никакую литературу в Россию. Кроме того, Борисова указывала, что в случае запрета организации последователи "Свидетелей Иеговы" могут попасть под уголовное преследование, если продолжат свою деятельность.

"Дата 20 апреля 2017 года имеет шанс войти в историю как черный день для основополагающих свобод человека в России", — говорится на официальном сайте "Свидетелей Иеговы" в России.

Представители "Свидетелей Иеговы" уже пообещали обжаловать это решение.

Напомним, Минюст направил иск о запрете деятельности "Свидетелей Иеговы" 17 марта, поскольку в результате проведённых проверок были выявлены нарушения законодательства, в том числе, закона "О противодействии экстремистской деятельности".