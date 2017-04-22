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Экономика

21 апреля 2017, 11:50
Корпорация COFCO готова вывести на китайский рынок питьевую воду из регионов Дальнего Востока

Корпорация COFCO готова вывести на китайский рынок питьевую воду из регионов Дальнего Востока

Компания готова экспортировать воду из Камчатки, Сахалина и Приморья

Китайская компания COFCO Coca-Cola Beverages (дочерняя структур корпорации COFCO) выразила заинтересованность в поставках воды из регионов Дальнего Востока в КНР. Об этом генеральный директор компании Луань Сюнцзю заявила в ходе рабочей встречи с заместителем главы Минвостокразвития России Александром Крутиковым, сообщает ЕНВ со ссылкой на Минвостокразвития.

По словам китайской стороны, сегодня в Китае успешно продается бутилированная вода из озера Байкал, но в COFCO готовы вывести на китайский рынок питьевую воду из регионов Дальнего Востока.

"Мы провели анализ 85 регионов России и пришли к выводу, что регионы Дальнего Востока нам наиболее подходят", - отметила госпожа Луань Сюнцзю.

Сейчас представители корпорации рассматривают три региона, откуда они готовы экспортировать воду: Камчатка, Сахалин и Приморье. По словам предпринимателей, основным критерием выбора является транспортная доступность, логистика и наличие партнеров в регионе.

COFCO была основана в 1949 году, она входит в список 500 крупнейших компаний мира и возглавляет топ-100 продовольственных предприятий Китая. Стоимость активов корпорации оценивается в $71,9 млрд., у нее есть 336 филиалов и представительств в 140 странах. Мощности единовременного хранения превышают 31 млн. т, перерабатывающие — 89,5 млн. т. Транзитный потенциал порта компании оценивается в 54 млн. т/год, а годовой объем бизнеса — в размере 150 млн. т. В структуре холдинга девять компаний, которые выращивают и перерабатывают агрокультуры, в том числе томаты, виноград, сахарную свеклу, рис, чай. Также COFCO занимается производством мяса бройлеров, свинины и молока и их переработкой. В 2014 году COFCO купила по 51% голландского зернового трейдера Nidera и сельхоздивизиона гонконгской Noble Group — Noble Agri. В конце прошлого года корпорация сообщила, что намерена приобрести оставшиеся 49% последнего, а около месяца назад объявила, что в сентябре увеличит долю в Nidera до 65,5%.

"Коммерческий потенциал производства питьевой воды на Дальнем Востоке раскрыт далеко не полностью, поэтому можно быть уверенным в успешности проекта, - сказал Александр Крутиков. – Со своей стороны мы готовы оказать всестороннюю поддержку компаниям, которые будут инвестировать в соответствующее производство".

Замминистра подробно рассказал о мерах поддержки, которые предлагаются инвесторам на территории Дальнего Востока, в частности о режимах ТОР и свободного порта Владивосток.

"Льготы, преференции и особые условия ведения бизнеса, которые действуют на территории Дальнего Востока - ТОР, СПВ - уникальные режимы, которых в других регионах России нет", - подчеркнул Александр Крутиков.

В ближайшее время представители корпорации посетят дальневосточные регионы, чтобы на месте оценить потенциал территории и условия для ведения бизнеса.

"Вне зависимости от того, какой регион вы выберете, наше агентство готово оказать всестороннюю помощь в сопровождении проекта", - сказал генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов.

Метки: COFCO, вода, экспорт

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