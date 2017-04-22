Корпорация COFCO готова вывести на китайский рынок питьевую воду из регионов Дальнего Востока

Китайская компания COFCO Coca-Cola Beverages (дочерняя структур корпорации COFCO) выразила заинтересованность в поставках воды из регионов Дальнего Востока в КНР. Об этом генеральный директор компании Луань Сюнцзю заявила в ходе рабочей встречи с заместителем главы Минвостокразвития России Александром Крутиковым, сообщает ЕНВ со ссылкой на Минвостокразвития.

По словам китайской стороны, сегодня в Китае успешно продается бутилированная вода из озера Байкал, но в COFCO готовы вывести на китайский рынок питьевую воду из регионов Дальнего Востока.

"Мы провели анализ 85 регионов России и пришли к выводу, что регионы Дальнего Востока нам наиболее подходят", - отметила госпожа Луань Сюнцзю.

Сейчас представители корпорации рассматривают три региона, откуда они готовы экспортировать воду: Камчатка, Сахалин и Приморье. По словам предпринимателей, основным критерием выбора является транспортная доступность, логистика и наличие партнеров в регионе.

COFCO была основана в 1949 году, она входит в список 500 крупнейших компаний мира и возглавляет топ-100 продовольственных предприятий Китая. Стоимость активов корпорации оценивается в $71,9 млрд., у нее есть 336 филиалов и представительств в 140 странах. Мощности единовременного хранения превышают 31 млн. т, перерабатывающие — 89,5 млн. т. Транзитный потенциал порта компании оценивается в 54 млн. т/год, а годовой объем бизнеса — в размере 150 млн. т. В структуре холдинга девять компаний, которые выращивают и перерабатывают агрокультуры, в том числе томаты, виноград, сахарную свеклу, рис, чай. Также COFCO занимается производством мяса бройлеров, свинины и молока и их переработкой. В 2014 году COFCO купила по 51% голландского зернового трейдера Nidera и сельхоздивизиона гонконгской Noble Group — Noble Agri. В конце прошлого года корпорация сообщила, что намерена приобрести оставшиеся 49% последнего, а около месяца назад объявила, что в сентябре увеличит долю в Nidera до 65,5%.

"Коммерческий потенциал производства питьевой воды на Дальнем Востоке раскрыт далеко не полностью, поэтому можно быть уверенным в успешности проекта, - сказал Александр Крутиков. – Со своей стороны мы готовы оказать всестороннюю поддержку компаниям, которые будут инвестировать в соответствующее производство".

Замминистра подробно рассказал о мерах поддержки, которые предлагаются инвесторам на территории Дальнего Востока, в частности о режимах ТОР и свободного порта Владивосток.

"Льготы, преференции и особые условия ведения бизнеса, которые действуют на территории Дальнего Востока - ТОР, СПВ - уникальные режимы, которых в других регионах России нет", - подчеркнул Александр Крутиков.

В ближайшее время представители корпорации посетят дальневосточные регионы, чтобы на месте оценить потенциал территории и условия для ведения бизнеса.

"Вне зависимости от того, какой регион вы выберете, наше агентство готово оказать всестороннюю помощь в сопровождении проекта", - сказал генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов.