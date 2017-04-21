Японская компания намерена заняться строительством коттеджей в Приморье

Японская компания ООО "Фёрст вуд Приморье" намерена стать резидентом Свободного порта Владивосток и заняться строительством коттеджных поселков на Дальнем Востоке. Об этом стало известно в ходе рабочей встречи вице-губернатора Приморья Евгения Полянского с генеральным директором компании Цунодзаки Тосио, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу АПК.

В ходе встречи Цунодзаки Тосио рассказал, что основной вид деятельности компании – строительство жилых и нежилых зданий.

"Есть несколько направлений, которые мы развиваем. Одно из них – строительство деревянных домов, для его развития и популяризации на Дальнем Востоке активно сотрудничаем с ДальНИИС. Также сейчас с партнером строим многоэтажный дом на Махалина, до конца года его закончим", – сообщил глава компании.

Бизнесмен добавил, чтобы обеспечить бесперебойную поставку лесоматериалов для данной деятельности, в прошлом году компания уже приобрела в собственность Славянский лесной терминал в бухте Славянка, на базе которого планируется строительство деревоперерабатывающего завода.

В планах инвестора на этот год также – приобрести земельный участок и начать строительство коттеджного поселка в пригороде Владивостока.

"Наш бизнес обширен, и мы надеемся, что он принесет вклад в экономику Приморского края", – обозначил Цунодзаки Тосио.

Евгений Полянский предложил собеседнику использовать для развития новый механизм, заработавший в Приморье специально для инвесторов, – Свободный порт Владивосток (СПВ).

"Помимо различных финансовых льгот, таможенных и административных преференций, став резидентом СПВ, сможете без торгов получить земельный участок в аренду. Сопровождением вашего инвестиционного проекта может заняться специально созданный для этого институт – Инвестагентство, с каждым клиентом ведется индивидуальная работа", – подчеркнул первый вице-губернатор.

Генеральный директор компании "Фёрст вуд Приморье" выразил заинтересованность в работе на территории Свободного порта Владивосток.