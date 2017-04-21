Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Экономика

20 апреля 2017, 22:40
Владимир Путин дал поручение разобраться с микрофинансовыми институтами

Владимир Путин дал поручение разобраться с микрофинансовыми институтами

"На верху" решили заняться стратегией в области защиты прав потребителей и защиты прав заемщиков

Во вторник в Великом Новгороде состоялось заседание президиума Госсовета по вопросу развития национальной системы защиты прав потребителей под председательством президента России Владимира Путина. На заседании обсуждались вопросы эффективности национальной системы защиты прав потребителей и создания стратегии госполитики в области защиты прав потребителей на период до 2030 года, сообщает ЕНВ.

В ходе заседания президент Владимир Путин попросил Главу Банка России Эльвиру Набиуллину прокомментировать отдельные вопросы защиты прав потребителей в сфере финансовых услуг. Помимо вопроса о микрофинансировании и кредитования, г-жа Набиуллина отметила, что "в целом направление финансовой грамотности – очень важное направление".

Многие граждане, которые не обладают специальными знаниями, часто идут на рынок ценных бумаг и становятся невольными жертвами продажи им сложных финансовых инструментов: форексов, деривативов, разных производных, сути которых они не понимают. Это приводит и к их убыткам, и к недоверию к финансовому рынку – они перестают пользоваться финансовыми продуктами.

Чтобы исправить ситуацию, Центробанк подготовил предложения по регулированию доступа розничных инвесторов на рынок ценных бумаг в зависимости от уровня их квалификации и благосостояния для того, чтобы для каждой категории инвесторов были установлены особенности совершения операций с различными финансовыми инструментами.

В нашей стране, впрочем как и во всем мире, остро стоит проблема долгов домохозяйств перед различными кредиторами, а экономическая ситуация заставляет высшее руководство страны обратить самое пристальное внимание на проблемы финансовой грамотности населения.

"Большинство исследований, которые ведутся сейчас в мире по теме "финансовая грамотность", отслеживают и документируют различия в финансовом поведении граждан. Даже появился термин "хороших" или "плохих" финансовых решений граждан", - отмечает председатель НП "Лига финансовых институтов" Александр Ивашкин.

"Работодателями давно замечено, что люди плохо работают, если у них возникли финансовые проблемы, - констатирует г-н Ивашкин. – Увы, но сегодня именно финансы становятся в полном смысле слова "Альфой и Омегой" нашего повседневного бытия. Почему люди на почве финансов разводятся, меняют работы, а порой и образ жизни? Почему женщины порой принимают другие финансовые решения, чем мужчины? Какова шкала ценностей и приоритетов в каждом возрасте во взаимоотношениях с деньгами и финансовыми учреждениями?",- задается вопросами эксперт.

"Проблема финансовой неграмотности населения, безусловно, до сих пор существует в банковской сфере, - комментирует ситуацию управляющий партнер Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Наталья Коломейцева. – Более того, она становится еще более очевидной в сегодняшние непростые с экономической точки зрения времена. Тем не менее, данная проблема уже вторична, хотя и она оказала свое влияние на сложившуюся ситуацию", - полагает она.

По мнению Натальи Коломейцевой, важнейшую роль в том, что россияне страдают от деятельности кредитных организаций лежат сугубо в экономической плоскости, в частности, падение курса рубля и рост потребительских цен. "Сегодня эти факторы негативно сказываются на институте российского кредитования, - отмечает эксперт. – Многие жители краевого центра опасаются брать кредиты, т.к. не совсем уверены в завтрашнем дне. Так, по данным ЦСИ "Чёрный куб", в городе Владивостоке число тех, кто периодически брал кредиты за последние два года, сократилось в 4 раза".

Проблемы экономического сектора и финансовой безграмотности сформировали  повестку  президиума Госсовета по вопросу развития национальной системы защиты прав потребителей под председательством президента страны.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в качестве одного из решений проблем в сфере деятельности микрофинансовых организаций, действующих незаконно, предложила существенно увеличить для них размер штрафов. По ее мнению, необходимо лишить нелегальных кредиторов права требовать в судебном порядке исполнения заемщиком договорных обязательств.

"На мой взгляд, первое, чему должны научиться законодатели и чиновники прямо сегодня - это очень тактично и осторожно, порой филигранно, менять условия, увеличивающие расходы граждан, - комментирует предложения Эльвиры Набиуллиной Александр Ивашкин, - а не закручивать гайки в финансовом секторе". По мнению экономиста это мало к чему приведет.

"Необходимо создать такую модель "финансовой грамотности", которая стала бы  как бы "многоуровневой", - объясняет Александр Ивашкин. – Тогда такая модель смогла бы готовить потребителя к пользованию финансовыми услугами с разными  поставщиками  услуг (банкирами, страховщиками, пенсионщиками  и др). А каждый из уровней соответствовал бы  жизненному циклу человека (3-6 лет, 7-17 лет, 17-22 года, 23-65, 65 и старше лет): ясли, учеба, работа, пенсия и т.д.. Ведь во все эти периоды придется пользоваться всеми  возможностями финансовых институтов: брать кредиты и ипотеку, страховать имущество, обучать детей, рассчитывать в конце концов свои жизненные риски", - пояснил эксперт.

Отметим, что сегодня около в 50 странах мира существуют национальные стратегии финансового образования населения. Кроме того "финансовая грамотность" отмечается в международных документах как  необходимый навык для людей в 21-м веке и важный компонент усилий любой экономики, которая хочет эффективно поддерживать экономическую и финансовую стабильность, всесторонне развиваться и создавать благополучие для граждан и для домохозяйств. В итоге на Госсовете было принято решение разработать стратегию государственной политики в сфере прав потребителей, а уже затем перейти к планированию в сфере улучшения финансовой грамотности населения в Российской Федерации.

Метки: финансовая грамотность, Центробанк

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Выставка "Улица Дальнего Востока" в рамках ВЭФ-2017 будет работать неделюВыставка "Улица Дальнего Востока" в рамках ВЭФ-2017 будет работать неделю
вчера, 11:30
В программу выставки также включены интерактивные экспозиции, посвященные круизному, медицинскому, гастрономическому, пляжному, сельскому туризму
Южная Корея заинтересована в развитии рыбопереработки и портовой инфраструктуры ПриморьяЮжная Корея заинтересована в развитии рыбопереработки и портовой инфраструктуры Приморья
19 апреля 2017, 21:20
Корея входит в тройку ключевых стран-инвесторов края
Минвостокразвития: В ТОР могут войти акватории водоемовМинвостокразвития: В ТОР могут войти акватории водоемов
19 апреля 2017, 14:30
Уже введен новый механизм развития отрасли – квоты на вылов рыбных ресурсов в обмен на инвестиции

Последние новости

Японская компания намерена заняться строительством коттеджей в ПриморьеЯпонская компания намерена заняться строительством коттеджей в Приморье
сегодня, 00:00
Чтобы обеспечить бесперебойную поставку лесоматериалов для строительства, "Фёрст вуд Приморье" приобрела в собственность Славянский лесной терминал
Отряд боевых кораблей ТОФ прибыл в порт МанилаОтряд боевых кораблей ТОФ прибыл в порт Манила
вчера, 17:10
Моряки встретятся с представителями командования ВМС Филиппин и послом России на Филиппинах
Во Владивостоке состоялся пресс-тур журналистов на объект строительства "Фрегат-2"Во Владивостоке состоялся пресс-тур журналистов на объект строительства "Фрегат-2"
вчера, 16:50
OOO "Жилкапинвест" стало инициатором проекта по реконструкции 3-ей Гарнизонной улицы в городе Владивостоке

Опрос:

На Ваш взгляд, какова разумная цена на однокомнатную квартиру во Владивостоке?








Свой вариант:

Текущие результаты

От первого лица

Инга Клокова: Мы выдадим столько кредитов на посевную, сколько будет нужно региону
20.04.2017 14:00
Инга Клокова: Мы выдадим столько кредитов на посевную, сколько будет нужно региону
13.04.2017 15:40
Александр Ивашкин: Вместо инвестиционной среды создали "инвестиционный понедельник"
03.04.2017 12:40
Владимир Закурко: Посмотрите, что берете, чтобы не получить гектар с "наследством"

Самые популярные

Горячие обсуждения

13.04.2017 15:40
Александр Ивашкин: Вместо инвестиционной среды создали "инвестиционный понедельник" 4
18.04.2017 09:00
Конфликт между США и КНДР может отразиться на развитии Дальнего Востока 3

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+