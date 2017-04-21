Владимир Путин дал поручение разобраться с микрофинансовыми институтами

Во вторник в Великом Новгороде состоялось заседание президиума Госсовета по вопросу развития национальной системы защиты прав потребителей под председательством президента России Владимира Путина. На заседании обсуждались вопросы эффективности национальной системы защиты прав потребителей и создания стратегии госполитики в области защиты прав потребителей на период до 2030 года, сообщает ЕНВ.

В ходе заседания президент Владимир Путин попросил Главу Банка России Эльвиру Набиуллину прокомментировать отдельные вопросы защиты прав потребителей в сфере финансовых услуг. Помимо вопроса о микрофинансировании и кредитования, г-жа Набиуллина отметила, что "в целом направление финансовой грамотности – очень важное направление".

Многие граждане, которые не обладают специальными знаниями, часто идут на рынок ценных бумаг и становятся невольными жертвами продажи им сложных финансовых инструментов: форексов, деривативов, разных производных, сути которых они не понимают. Это приводит и к их убыткам, и к недоверию к финансовому рынку – они перестают пользоваться финансовыми продуктами.

Чтобы исправить ситуацию, Центробанк подготовил предложения по регулированию доступа розничных инвесторов на рынок ценных бумаг в зависимости от уровня их квалификации и благосостояния для того, чтобы для каждой категории инвесторов были установлены особенности совершения операций с различными финансовыми инструментами.

В нашей стране, впрочем как и во всем мире, остро стоит проблема долгов домохозяйств перед различными кредиторами, а экономическая ситуация заставляет высшее руководство страны обратить самое пристальное внимание на проблемы финансовой грамотности населения.

"Большинство исследований, которые ведутся сейчас в мире по теме "финансовая грамотность", отслеживают и документируют различия в финансовом поведении граждан. Даже появился термин "хороших" или "плохих" финансовых решений граждан", - отмечает председатель НП "Лига финансовых институтов" Александр Ивашкин.

"Работодателями давно замечено, что люди плохо работают, если у них возникли финансовые проблемы, - констатирует г-н Ивашкин. – Увы, но сегодня именно финансы становятся в полном смысле слова "Альфой и Омегой" нашего повседневного бытия. Почему люди на почве финансов разводятся, меняют работы, а порой и образ жизни? Почему женщины порой принимают другие финансовые решения, чем мужчины? Какова шкала ценностей и приоритетов в каждом возрасте во взаимоотношениях с деньгами и финансовыми учреждениями?",- задается вопросами эксперт.

"Проблема финансовой неграмотности населения, безусловно, до сих пор существует в банковской сфере, - комментирует ситуацию управляющий партнер Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Наталья Коломейцева. – Более того, она становится еще более очевидной в сегодняшние непростые с экономической точки зрения времена. Тем не менее, данная проблема уже вторична, хотя и она оказала свое влияние на сложившуюся ситуацию", - полагает она.

По мнению Натальи Коломейцевой, важнейшую роль в том, что россияне страдают от деятельности кредитных организаций лежат сугубо в экономической плоскости, в частности, падение курса рубля и рост потребительских цен. "Сегодня эти факторы негативно сказываются на институте российского кредитования, - отмечает эксперт. – Многие жители краевого центра опасаются брать кредиты, т.к. не совсем уверены в завтрашнем дне. Так, по данным ЦСИ "Чёрный куб", в городе Владивостоке число тех, кто периодически брал кредиты за последние два года, сократилось в 4 раза".

Проблемы экономического сектора и финансовой безграмотности сформировали повестку президиума Госсовета по вопросу развития национальной системы защиты прав потребителей под председательством президента страны.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в качестве одного из решений проблем в сфере деятельности микрофинансовых организаций, действующих незаконно, предложила существенно увеличить для них размер штрафов. По ее мнению, необходимо лишить нелегальных кредиторов права требовать в судебном порядке исполнения заемщиком договорных обязательств.

"На мой взгляд, первое, чему должны научиться законодатели и чиновники прямо сегодня - это очень тактично и осторожно, порой филигранно, менять условия, увеличивающие расходы граждан, - комментирует предложения Эльвиры Набиуллиной Александр Ивашкин, - а не закручивать гайки в финансовом секторе". По мнению экономиста это мало к чему приведет.

"Необходимо создать такую модель "финансовой грамотности", которая стала бы как бы "многоуровневой", - объясняет Александр Ивашкин. – Тогда такая модель смогла бы готовить потребителя к пользованию финансовыми услугами с разными поставщиками услуг (банкирами, страховщиками, пенсионщиками и др). А каждый из уровней соответствовал бы жизненному циклу человека (3-6 лет, 7-17 лет, 17-22 года, 23-65, 65 и старше лет): ясли, учеба, работа, пенсия и т.д.. Ведь во все эти периоды придется пользоваться всеми возможностями финансовых институтов: брать кредиты и ипотеку, страховать имущество, обучать детей, рассчитывать в конце концов свои жизненные риски", - пояснил эксперт.

Отметим, что сегодня около в 50 странах мира существуют национальные стратегии финансового образования населения. Кроме того "финансовая грамотность" отмечается в международных документах как необходимый навык для людей в 21-м веке и важный компонент усилий любой экономики, которая хочет эффективно поддерживать экономическую и финансовую стабильность, всесторонне развиваться и создавать благополучие для граждан и для домохозяйств. В итоге на Госсовете было принято решение разработать стратегию государственной политики в сфере прав потребителей, а уже затем перейти к планированию в сфере улучшения финансовой грамотности населения в Российской Федерации.