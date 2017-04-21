Отряд боевых кораблей ТОФ прибыл в порт Манила

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе флагмана Тихоокеанского флота гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и морского танкера "Печенга" прибыл в порт Манила (Филиппины), сообщает ЕНВ.

В рамках визита моряки-тихоокеанцы встретятся с представителями командования ВМС Филиппин и послом России на Филиппинах.

Военнослужащие Тихоокеанского флота осмотрят достопримечательности иностранного порта, и проведут ряд совместных товарищеских спортивных матчей с филиппинскими коллегами.

Кроме того на борту кораблей находятся артисты Ансамбля песни и пляски Тихоокеанского флота и оркестра штаба ТОФ, которые выступят с концертами для жителей и гостей Манилы.

Боевые корабли, выполняют задачи дальнего похода в водах Мирового океана с 01 апреля 2017 года. Поход проходит в соответствии с планом международного военного сотрудничества Вооружённых Сил Российской Федерации и продлится более двух месяцев. В ходе дальнего океанского плавания корабли совершили заход в порт Пусан (Южная Корея). Основная цель похода демонстрация Андреевского флага в Азиатско-тихоокеанском регионе и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами АТР.