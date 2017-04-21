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Общество

20 апреля 2017, 16:50
Аркадий Равинский, Александр Фокин, Денис Оленев
Василий Буслаев с колегой
ЖК "ФРЕГАТ-2"
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Во Владивостоке состоялся пресс-тур журналистов на объект строительства "Фрегат-2"

OOO "Жилкапинвест" стало инициатором проекта по реконструкции 3-ей Гарнизонной улицы в городе Владивостоке

В конце прошлой недели коммуникационное агентство "АГТ-Восток" и компания "Жилкапинвест" подготовили и провели мероприятие для прессы, которое в некотором смысле можно считать новаторским – первую экскурсию журналистов на объект строительства "Фрегат-2" по адресу ул. Нейбута, 17. По мнению организаторов, встреча должна была стать первым шагом к установлению дружественных и партнёрских отношений между журналистами и строителями, сообщает ЕНВ.

В мероприятии приняли участие директор филиала Александр Фокин, инженер технического надзора Аркадий Равинский, представитель московского офиса застройщика Денис Оленев. В ходе беседы с журналистами ведущих городских СМИ строители рассказали об особенностях нового жилого комплекса, провели экскурсию по демо-этажу, подробно остановились на новостях компании, ответили на вопросы – среди которых был и вопрос о дорогах микрорайона.

"Сегодня между двумя строящимся жилыми комплексами ЖК "ФРЕГАТ" (дома по ул. Ватутина) и ЖК "ФРЕГАТ-2" (ул. Нейбута, 17) уже существует возможность добраться напрямую, - рассказал директор филиала Александр Фокин. - Но это та самая дорога, которая была заложена еще в советское время. Тогда от ул. Воропаева была построена подпорная стенка, и заложена перспективная дорога – 3-я Гарнизонная улица, являющаяся на протяжении всех этих лет грунтовой. А по сути, учитывая сегодняшнее ее состояние, это скорее направление, а не дорога. В то же время, эту улицу можно было бы использовать для организации короткого удобного пути к ул. Фадеева – ул. Воропаева от группы домов жилых комплексов "ФРЕГАТ" и "ФРЕГАТ-2".

В связи с тем, что в планах дорожного строительства реконструкция 3-ей Гарнизонной улицы отсутствует, мы обратились в Администрацию города с предложением сделать первый шаг к реконструкции, а именно подготовить проект планировки территории за свой счет. И после рассмотрения документов представленных Компанией, Администрация города издала постановление от 05.04.2017 №893 "О подготовке документации по планировке территории в части разработки проекта планировки территории и проекта межевания территории в районе ул. Гарнизонная, 3-я в г. Владивостоке".

"ООО "Жилкапинвест" уже приступило к выполнению взятой на себя задачи. Компания уверена, что обновленная 3-я Гарнизонная улица будет хорошим подарком для всех жителей не только строящихся ЖК, но для остальных жителей микрорайона", - добавил Александр Фокин.

Напомним, ООО "Жилкапинвест" с 2004 года успешно работает на строительном рынке России и ближнего зарубежья, и с самого начала зарекомендовала себя как стабильная и динамично развивающаяся компания, осуществляющая весь спектр строительных услуг. Накопленный в течение 13-ти лет опыт позволяет компании решать любые задачи в области организационно-технологического обеспечения, строительства на протяжении всего цикла работ. В числе реализованных проектов на территории Владивостока – жилой комплекс "Фрегат" на Ватутина, и новая стройка "Фрегат-2" в районе улицы Нейбута.

Метки: Жилкапинвест, пресс-тур, строительство, Фрегат

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