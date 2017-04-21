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Общество

20 апреля 2017, 15:00
На отели "Хаятт" во Владивостоке снова выделят деньг

На отели "Хаятт" во Владивостоке снова выделят деньги

Строительство отелей во Владивостоке до сих пор остаётся в центре внимания

Стройка, начавшаяся в 2009 году, до сих пор не может закончиться. По изначальным планам строителей, отели должны были быть сданы в эксплуатацию в 2012 году, во время саммита АТЭС. За это время в гостиничный комплекс уже были вложены немалые деньги, сообщает ЕНВ.

Однако, денег на злополучные отели опять оказалось недостаточно.  5 апреля состоялось заседание бюджетной комиссии по рассмотрению бюджетных проектировок на 2017 год и плановый период 2018-го и 2019 годов. На этом заседании присутствовали первый вице-губернатор Василий Усольцев, вице-губернаторы Полянский, Степаненко, Серебряков, Сухов, Портнов, Сыромятнов, председатель Контрольно-счетной палаты Игорь Ватулин. Подписан документ губернатором края Владимиром Миклушевским.

В ходе заседания постановили сокращение бюджета на культуру, медицину и другие отрасли. Деньги, сокращённые для этих направлений, перенаправят на строительство отелей. Однако, это пока утверждено не окончательно. 26 апреля будет рассмотрение подобных изменений в бюджет в Законодательном собрании Приморского края.

Вице-губернатор Усольцев 14 апреля попросил денег у Законодательного собрания. Из бюджета надо выделить сумму в 2,3-2,7 миллиардов рублей до сентября. Всего для окончания стройки необходимо 6,5 миллиардов рублей.

"Гостиница "Хаятт" на Корабельной набережной с пристроенной автопарковкой первоначально обошлась краевому  бюджету в этом году с учетом выплат кредитов в сумму порядка 11 млрд. рублей, - напоминает депутат Законодательного Собрания Приморья, эксперт в области строительства Андрей Ищенко. – Один большой многоквартирный дом во Владивостоке (25-этажный на 300 квартир) с присоединением к сетям, покупкой земельного участка будет стоить 1 миллиард рублей. Представьте, одна гостиница обошлась бюджету края во столько же, как целый микрорайон из 3300 новых квартир! У меня, как у строителя, такое положение вещей вызывает улыбку. Я понимаю, что на этом беспределе со строительством просто зарабатывают. Основная причина заключается в том, что разворовывают деньги. Началось это при Дарькине и продолжается сейчас. Средства, которые идут на стройку, фактически – карманные деньги людей, которые находятся у власти и отвечают за строительство этого объекта. Очередного начальника стройки Сергея Запорожца несколько месяцев назад арестовали. На данных объектах все завуалировано и сложно. Перетекание средств происходит на основании подписанных актов выполненных работ. Документ подписан, деньги переведены на счет, а другой вопрос – сделаны ли работы? Примерно за то же самое возбудили дело против вице-губернатора Олега Ежова. Сотни миллионов рублей идут, а своей росписью чиновник может уводить деньги направо, налево, на подставных субподрядчиков. Правильно было бы поставить жирную точку на данных объектах. Избавиться от них и все", - заключил парламентарий.

Метки: бюджет, Хаятт

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