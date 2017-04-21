Исследование: Справляется ли правительство РФ с задачей развития Дальнего Востока

Как показали исследования Центра социальных инноваций "Чёрный куб", в девяти дальневосточных регионах, 66% респондентов отрицательно относятся к деятельности федеральных исполнительных органов власти по развитию Дальнего Востока. Всего в исследовании приняли участие свыше 8,5 тысяч дальневосточников, сообщает ЕНВ.

В рамках социологического исследования специалисты опроса задавали один вопрос жителям: "Справляется ли правительство РФ с задачей развития Дальнего Востока?" Большинство респондентов ответило отрицательно.

Опрошенные отметили, что функционирование территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток все больше перестает быть концепцией развития дальневосточного региона. Так, по мнению 18% респондентов, эти меры скорее направлены на развитие бизнеса и увеличение рейтингов представителей власти, чем на повышение качества жизни. О том, что уровень жизни населения в регионе за последние годы понизился, несмотря на процесс формирования новых производств на территории всех девяти субъектов, сказали 17% респондентов.

Также основными причинами низкой оценки эффективности правительства на Дальнем Востоке стали сохраняющееся нежелание инвесторов вкладывать в регион (15%), коррупция (10%) и приход крупных российских компаний, как правило, невыполняющих социальных функций в регионе (6%).

"Жители Дальнего Востока отрицательно стали относится к ТОРам и свободному порту, - отмечает директор Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев. – Конечно, мы ждем, что развитие этих территорий будет проходить быстро. Однако, на развитие любых бизнес-проектов, а уж тем более проектов нового типа, необходимо большое количество времени. Территории опережающего развития функционируют только два года, а свободный порт и того меньше. Нигде в мире за такое короткое время свободные экономические зоны не давали серьезного экономического роста. Другой момент связан с принятием решений на уровне Москвы, в российском истеблишменте сохраняется солидное сопротивление федеральной восточной политике и, надо признать, это в большой степени тормозит процессы социально-экономического развития Дальнего Востока", - подчеркнул эксперт.

Впрочем, как показали данные социологического опроса в 9 субъектах федерального округа, примерно 9% его населения считают, что развитие региона с началом деятельности Минвостокразвития, ведением режимов ТОР и СПВ, наконец, объявлением Дальнего Востока приоритетом в национальной стратегии на весь XXI век, все же началось. 7% респондентов отметили, что дальневосточный регион стал одним из основных центров политики и экономики страны – проведены крупные международные события – саммит АТЭС, первый и второй Восточный экономический форум, введен в эксплуатацию новейший космодром в Амурской области и др.

5% респондентов отметили и приход инвестиций в регионы, 4% опрошенных отметили, что уровень жизни на Дальнем Востоке возрос, чуть более 1% - что с появлением новых производств, стало легче найти работу в регионе.

"По данным Центра социальных инноваций "Чёрный куб", динамика объема инвестиций в большинство дальневосточных субъектов неизменно положительная с 2006 года, - отмечает Юрий Коломейцев. - Отталкиваясь от этого, у региона есть огромный потенциал. Сегодня мы видим, что постепенно регион все же встраивается в систему привлечения инвестиций, правда, пока больше не напрямую, а скорее опосредованно, путем проведения международных торговых и экономических площадок с привлечением партнеров из Азиатско-Тихоокеанского региона".