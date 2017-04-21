Инга Клокова: Мы выдадим столько кредитов на посевную, сколько будет нужно региону

В Приморском крае полным ходом идут полевые работы. Эффективность весенней кампании, и, как следствие, достойный урожай осенью, напрямую зависят от слаженной работы сельхозпроизводителей, региональной власти и Россельхозбанка, обеспечивающего кредитование посевной. С момента запуска нового механизма льготного кредитования по ставке не выше 5% Приморский филиал Россельхозбанка профинансировал аграриев края на сумму свыше 74 млн рублей. Одними из первых финансирование получили фермеры Приморья - ИП КФХ Мураев, КХ "Вилора", ИП КФХ Раченков, ИП КФХ Коцур. Об условиях финансирования сезонных работ корреспонденту ЕНВ рассказала директор Приморского филиала РСХБ Инга Клокова.

На каких условиях в 2017 году Банк выдает кредиты на проведение сезонных работ?

Россельхозбанк уделяет особое внимание финансированию сезонных работ. В настоящее время Банк снизил ставки по таким кредитам до минимально допустимого уровня 14,15% процентов годовых. Кроме того, в 2017 году запущен новый механизм льготного кредитования предприятий АПК, и Банк, как ключевой участник данной программы, предоставляет кредиты по ставке не выше 5% годовых, при этом основная часть средств направляется именно на проведение сезонных работ.

В текущем сезоне филиал обеспечит необходимые темпы и объемы финансирования. Сегодня у нас есть все возможности для того, чтобы полностью удовлетворить платежеспособный спрос заемщиков на данный вид кредитования, и мы выдадим столько кредитов на посевную, сколько будет нужно региону. Уверен, что это будет способствовать своевременному и успешному проведению весенней кампании.

Каковы темпы кредитования сезонных работ в текущем году?

По состоянию на 10 апреля мы уже выдали 78 млн. рублей, при этом уже порядка 80 млн. рублей предоставлено в рамках льготного кредитования по ставке не выше 5% годовых. Кредитные средства в основном привлекаются на закупку семян, средств защиты растений, приобретение минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов, кормов и сырья для последующей переработки.

Средства также можно направить на уплату взносов при страховании сельхозпродукции, на покупку запчастей и материалов для ремонта сельхозтехники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов. Одним словом, Банк предусмотрел все потребности своих клиентов, связанные с весенними работами.

Мы прогнозируем, что в I полугодии 2017 года филиал направит на эти цели еще порядка 500 млн. рублей.

Какие виды обеспечения принимает Банк по кредитам для заемщиков АПК?

В своей практике Россельхозбанк использует все виды обеспечения, предусмотренные действующим законодательством, в том числе залог недвижимого и движимого имущества, банковскую гарантию, гарантию Корпорации МСП, государственную гарантию субъекта Российской Федерации или гарантию муниципального образования.

Несмотря на достаточно высокие риски, Банк также принимает в залог продукцию будущего урожая, имущество, обремененное правом залога Банка (последующий залог) и земельные участки из состава земель сельскохозяйственного назначения. Учитывая, что все это низколиквидные виды залога, как правило, они принимаются кредитными организациями в качестве дополнительного обеспечения. Россельхозбанк же берет их в качестве основного.

Кроме того, если говорить об инвестиционных кредитах, то существует ряд продуктов, предусматривающих приобретение имущества за счет кредитных средств под их же залог, без предоставления дополнительного обеспечения.

Проведение сезонных работ требует соблюдения оптимальных сроков. Как долго рассматривает заявки сельхозтоваропроизводителей?

В настоящее время в Банке установлен сокращенный срок принятия решения по заявкам на "сезонные" кредиты – не более 5 рабочих дней при представлении заемщиком минимального пакета документов. При этом уровень удовлетворения заявок составляет не менее 90 % от запрашиваемого объема – это значительно выше, чем по другим видам кредитов.

Превышение нормативного срока возможно только в случаях обращения заемщиков с тяжелым финансовым положением. При этом Банк, в отличие от других банков, не отказывает заемщику по формальным критериям его несоответствия установленным требованиям. В таком случае мы совместно с клиентом осуществляем структурирование кредитной сделки на основе индивидуального подхода. Также мы идем навстречу сельхозпроизводителям и помогаем им в оперативном порядке дорабатывать документы для получения кредита, это тоже требует времени.

Индивидуальный подход даже при решении самых сложных вопросов давно стал визитной карточной Банка в регионе. В 2017 году Приморский филиал Россельхозбанка сохранит позиции лидера в финансировании АПК Приморского края и предоставит аграриям необходимый объем доступных кредитных ресурсов.