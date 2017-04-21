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Общество

20 апреля 2017, 13:30
На Дальнем Востоке происходит перераспределение войск на границу с КНДР

На Дальнем Востоке происходит перераспределение войск на границу с КНДР

По официальным сообщениям, движение войск - учебный процесс в определенных районах в этом сезоне

Железнодорожные составы, наполненные военным инвентарем, двигаются через Хабаровск в сторону Приморского края. Местные жители уже не первый день следят за движением техники. Пресс-служба ВВО комментирует ситуацию как перераспределение техники из одного района Дальнего Востока в другой. Однако эксперты называют военное движение усилением присутствующих частей армии на границах с Северной Кореей по причине возможного конфликта между КНДР и Соединенными Штатами, сообщает ЕНВ.

Жители продолжают фиксировать движение составов на камеру и обсуждают ситуацию в социальных сетях. С вопросом о том, куда двигается эта техника в таких количествах, корреспонденты обратились в управление Восточного военного округа.

"Нельзя точно сказать о каждом техническом средстве, но на данный момент перемещение техники характерно для Дальнего Востока. Сейчас как раз проводятся плановые проверки, прошел учебный период с начала года. Военные выезжают на незнакомую территорию и выполняют военные работы там. Не так давно проверка прошла в Забайкальском крае. Есть огромная вероятность, что техника просто переезжает в другие пункты", - рассказывает начальник пресс-службы Восточного военного округа Александр Гордеев.

Другие военные эксперты все же выражают мнение о том, что с движением техники связано, в первую очередь, с возможным конфликтом Северной Кореи и США.

"Данные действия вполне закономерны. Когда наблюдается напряжение двух стран-соседей, укреплять свои рубежи вполне закономерно. Такие ситуации уже наблюдались, и, возможно, это происходит и сейчас", - сообщает один из них.

Бывший военный Станислав Синицын сообщил корреспондентам, что стягивание сил к границам на данный момент просто необходимо.

"В последние дни на Дальнем Востоке военная техника перемещается на юг Приморского края. Многие считают, что это связано с обстановкой в КНДР. Как можно увидеть по отснятым материалам, перевозятся артиллерийские системы, которые либо поддерживают и сопровождают пехоту в наступлении, либо встречают плотным огнём агрессора. Так как других частей войск мы не видим, то, вполне очевидно, что использоваться артиллерийские системы будут обеспечения внешней безопасности", - отмечает эксперт.

Он считает, что постоянные действия Северной Кореи, в том числе запуск ракет, и напоминание о возможности использования ядерного оружия не могут не приниматься во внимание странами-соседями. Поэтому быть готовым к неожиданностям военного характера – одна из главнейших задач вооруженных сил любой страны.

Напомним, что ранее северокорейская сторона сделала несколько громких заявлений касаемо применения оружия в адрес Сеула и американских баз в Японии. Также они готовы применить оружие на территории США. По словам северокорейских должностных лиц, они готовы превратить города и базы в пепел за считанные минуты.

Также следует напомнить, что совсем недавно Северная Корея произвела запуск ракеты, которая взорвалась сразу после старта.

Метки: ВВО, Северная Корея

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