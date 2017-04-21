Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Экономика

20 апреля 2017, 11:30
Выставка "Улица Дальнего Востока" в рамках ВЭФ-2017 будет работать неделю

Выставка "Улица Дальнего Востока" в рамках ВЭФ-2017 будет работать неделю

В программу выставки также включены интерактивные экспозиции, посвященные круизному, медицинскому, гастрономическому, пляжному, сельскому туризму

Выставка "Улица Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума в этом году расширит свой формат и будет работать семь дней. На набережной, протяженностью 1,3 километра, расположатся не только павильоны всех девяти регионов Дальнего Востока, под открытым небом развернется концертная площадка где всю неделю будут проходить различные выступления и конкурсы для жителей и гостей города, сообщает ЕНВ со ссылкой на Минвостокразвития. 

"Сейчас каждая территория готовит проект своего павильона. Они должны максимально широко презентовать весь культурный, исторический, экономический и природный потенциал региона. В этом году работу улицы решено продлить и на выходные, чтобы все желающие могли посетить ее", - сообщил заместитель Министра России по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков.

Планируется, что с 5 по 10 сентября на площадках "Улицы Дальнего Востока" пройдет целый комплекс различных мероприятий. С 5 по 7 сентября Улица будет работать для гостей форума, 8 сентября состоится Молодежный день (девиз дня: Привлечь и удержать – ставка на таланты!). Мероприятие, приуроченные к ВЭФ поможет талантливым ребятам сориентироваться в возможностях Дальнего Востока и в будущем найти достойное применение своим способностям в компаниях региона присутствия. 9 и 10 сентября Выставка открыта для всех желающих.

Одна из наиболее популярных зон традиционно – рыбный рынок, здесь можно будет не только попробовать морепродукты, которыми так славится Дальний Восток, но и научиться готовить из них что-то необычное.

"С Дальним Востоком невозможно познакомиться в одной точке. Он занимает площадь более шести миллионов квадратных километров. "Улицы Дальнего Востока" позволят жителям Приморья и гостям форума познакомиться с традициями и культурой соседних регионов", — отметил заместитель председателя правительства — полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

В основную программу выставки также включены интерактивные экспозиции, посвященные раскрытию экономической модели региона, круизному, медицинскому, гастрономическому, пляжному, этно-, эко- и сельскому туризму.

"Форум позволяет в яркой, доступной и привлекательной форме презентовать туристские возможности дальневосточных регионов профессионалам туристского рынка, представителям органов власти, средствам массовой информации и широкой общественности. Выставка 2017 года обещает удивить посетителей инновационными решениями, масштабом и содержательностью экспозиций участников, а также насыщенностью деловой программы", – отметил Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

Министр России по развитию Дальнего Востока Александр Галушка добавил, что площадка традиционно пользуется популярностью как у участников форума, так и у гостей региона и обычных горожан. Так в прошлом году в рамках "Улицы Дальнего Востока" было представлено больше 40 экспозиций и арт-объектов, за четыре дня работы ее посетили больше 6500 человек.

"Сама идея фестиваля связана с тем, что все мы очень любим свой регион, хотим провести форум хорошо и ярко и передать частичку нашей любви вам. Для того чтобы побывав на форуме и фестивале вы эту частичку любви увезли с собой, и она осталась бы с вами на целый год до следующего мероприятия", - пояснил Александр Галушка.

Метки: выставка, ВЭФ-2017, Улица Дальнего Востока

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Владимир Путин дал поручение разобраться с микрофинансовыми институтамиВладимир Путин дал поручение разобраться с микрофинансовыми институтами
вчера, 22:40
"На верху" решили заняться стратегией в области защиты прав потребителей и защиты прав заемщиков
Южная Корея заинтересована в развитии рыбопереработки и портовой инфраструктуры ПриморьяЮжная Корея заинтересована в развитии рыбопереработки и портовой инфраструктуры Приморья
19 апреля 2017, 21:20
Корея входит в тройку ключевых стран-инвесторов края
Минвостокразвития: В ТОР могут войти акватории водоемовМинвостокразвития: В ТОР могут войти акватории водоемов
19 апреля 2017, 14:30
Уже введен новый механизм развития отрасли – квоты на вылов рыбных ресурсов в обмен на инвестиции

Последние новости

Японская компания намерена заняться строительством коттеджей в ПриморьеЯпонская компания намерена заняться строительством коттеджей в Приморье
сегодня, 00:00
Чтобы обеспечить бесперебойную поставку лесоматериалов для строительства, "Фёрст вуд Приморье" приобрела в собственность Славянский лесной терминал
Отряд боевых кораблей ТОФ прибыл в порт МанилаОтряд боевых кораблей ТОФ прибыл в порт Манила
вчера, 17:10
Моряки встретятся с представителями командования ВМС Филиппин и послом России на Филиппинах
Во Владивостоке состоялся пресс-тур журналистов на объект строительства "Фрегат-2"Во Владивостоке состоялся пресс-тур журналистов на объект строительства "Фрегат-2"
вчера, 16:50
OOO "Жилкапинвест" стало инициатором проекта по реконструкции 3-ей Гарнизонной улицы в городе Владивостоке

Опрос:

На Ваш взгляд, какова разумная цена на однокомнатную квартиру во Владивостоке?








Свой вариант:

Текущие результаты

От первого лица

Инга Клокова: Мы выдадим столько кредитов на посевную, сколько будет нужно региону
20.04.2017 14:00
Инга Клокова: Мы выдадим столько кредитов на посевную, сколько будет нужно региону
13.04.2017 15:40
Александр Ивашкин: Вместо инвестиционной среды создали "инвестиционный понедельник"
03.04.2017 12:40
Владимир Закурко: Посмотрите, что берете, чтобы не получить гектар с "наследством"

Самые популярные

Горячие обсуждения

13.04.2017 15:40
Александр Ивашкин: Вместо инвестиционной среды создали "инвестиционный понедельник" 4
18.04.2017 09:00
Конфликт между США и КНДР может отразиться на развитии Дальнего Востока 3

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+