Выставка "Улица Дальнего Востока" в рамках ВЭФ-2017 будет работать неделю

Выставка "Улица Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума в этом году расширит свой формат и будет работать семь дней. На набережной, протяженностью 1,3 километра, расположатся не только павильоны всех девяти регионов Дальнего Востока, под открытым небом развернется концертная площадка где всю неделю будут проходить различные выступления и конкурсы для жителей и гостей города, сообщает ЕНВ со ссылкой на Минвостокразвития.

"Сейчас каждая территория готовит проект своего павильона. Они должны максимально широко презентовать весь культурный, исторический, экономический и природный потенциал региона. В этом году работу улицы решено продлить и на выходные, чтобы все желающие могли посетить ее", - сообщил заместитель Министра России по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков.

Планируется, что с 5 по 10 сентября на площадках "Улицы Дальнего Востока" пройдет целый комплекс различных мероприятий. С 5 по 7 сентября Улица будет работать для гостей форума, 8 сентября состоится Молодежный день (девиз дня: Привлечь и удержать – ставка на таланты!). Мероприятие, приуроченные к ВЭФ поможет талантливым ребятам сориентироваться в возможностях Дальнего Востока и в будущем найти достойное применение своим способностям в компаниях региона присутствия. 9 и 10 сентября Выставка открыта для всех желающих.

Одна из наиболее популярных зон традиционно – рыбный рынок, здесь можно будет не только попробовать морепродукты, которыми так славится Дальний Восток, но и научиться готовить из них что-то необычное.

"С Дальним Востоком невозможно познакомиться в одной точке. Он занимает площадь более шести миллионов квадратных километров. "Улицы Дальнего Востока" позволят жителям Приморья и гостям форума познакомиться с традициями и культурой соседних регионов", — отметил заместитель председателя правительства — полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

В основную программу выставки также включены интерактивные экспозиции, посвященные раскрытию экономической модели региона, круизному, медицинскому, гастрономическому, пляжному, этно-, эко- и сельскому туризму.

"Форум позволяет в яркой, доступной и привлекательной форме презентовать туристские возможности дальневосточных регионов профессионалам туристского рынка, представителям органов власти, средствам массовой информации и широкой общественности. Выставка 2017 года обещает удивить посетителей инновационными решениями, масштабом и содержательностью экспозиций участников, а также насыщенностью деловой программы", – отметил Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

Министр России по развитию Дальнего Востока Александр Галушка добавил, что площадка традиционно пользуется популярностью как у участников форума, так и у гостей региона и обычных горожан. Так в прошлом году в рамках "Улицы Дальнего Востока" было представлено больше 40 экспозиций и арт-объектов, за четыре дня работы ее посетили больше 6500 человек.

"Сама идея фестиваля связана с тем, что все мы очень любим свой регион, хотим провести форум хорошо и ярко и передать частичку нашей любви вам. Для того чтобы побывав на форуме и фестивале вы эту частичку любви увезли с собой, и она осталась бы с вами на целый год до следующего мероприятия", - пояснил Александр Галушка.