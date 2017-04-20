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Общество

20 апреля 2017, 10:40
Чартерный рейс из Владивостока в Янгянг запустят 3 мая

Чартерный рейс из Владивостока в ЯнгЯнг запустят 3 мая

Об этом озвучил Губернатор в ходе открытия VII Дальневосточного Российско-Корейского форума

Из Владивостока в летнем сезоне ежедневно выполняется от четырех до шести рейсов в Южную Корею, а с 3 мая откроется прямой чартерный рейс в Янгянг, сообщает ЕНВ.

По итогам 2016 года авиапассажиропоток между Приморским краем и Республикой Корея составил около 300 тысяч человек. А за первый квартал 2017 года прирост пассажиропотока между Владивостоком и аэропортами Республики Корея составил около 25%, а в целом по году прогнозируется на уровне не менее 30%.

"По итогам прошлого года Приморье посетили более 50 тысяч южнокорейских туристов. Это на две трети больше, чем в 2015 году. Надо отметить, что приморцы пока еще опережают в этом соседей, – в 2016 году более 120 тысяч жителей нашего края посетили Республику Корея. Уверен, что совсем скоро ситуация будет меняться в лучшую сторону. Приморью есть что показать: в регионе ежегодно появляются новые достопримечательности, активно развивается туристическая инфраструктура. Отличные перспективы для развития туризма между нашими регионами открывает и возможность круизного сообщения. Только в 2017 году круизные лайнеры с южнокорейскими туристами посетят Владивосток 12 раз, об этом как раз говорили на Саммите губернаторов в Японии, откуда недавно вернулся", – обозначил глава края Владимир Миклушевский. 

​Губернатор также отметил, что росту деловой и туристической активности между двумя территориями способствуют ежедневные регулярные авиарейсы – пассажиропоток между Приморским краем и Республикой Корея неуклонно растет.

"По итогам 2016 он составил почти 300 тысяч человек, что на 18% больше показателей 2015 года. Для удобства авиапутешественников открываются новые рейсы. Так, с апреля текущего года открыт регулярный рейс в Чхонджу, а с 3 мая из Владивостока откроется прямой чартерный рейс в ЯнгяЯнг", – заявил Губернатор.

Отметим, первый рейс из Владивостока в южнокорейский город Чхонджу состоялся 8 апреля 2017 года. С этого времени полеты по данному маршруту выполняются еженедельно по субботам. На маршруте задействовано воздушное судно Sukhoi Superjet 100. Время в пути составляет два часа.

Метки: форум, чартер, Южная Корея

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