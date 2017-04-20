Во Владивостоке суд рассмотрит уголовное дело о невозвращении из-за границы свыше 25,5 млн. рублей

Прокурор Приморского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора местной компании Михаила Нижникова. Он обвиняется в нарушении требований валютного законодательства о возврате в Российскую Федерацию денежных средств в крупном размере, уплаченных нерезиденту за не ввезенные на территорию Российской Федерации товары, сообщает ЕНВ со ссылкой на Генпрокуратуру РФ.

По версии следствия, являясь с декабря 2015 года генеральным директором ООО "Мазур Групп", Нижников совершил действия в сфере экономической деятельности, связанные с безвозвратным выводом денежных средств за переделы Российской Федерации (в Китайскую Народную Республику).

Указанные действия совершены им из корыстных побуждений, направленные на последующее использование переведенных денежных средств в коммерческих целях.

Так, в рамках внешнеторгового контракта поставки специализированной техники, заключенного с иностранной фирмой, им организовано проведение расчетных операций, итогом которых стало поэтапное переведение с валютного счета ООО "Мазур Групп" на расчетный счёт нерезидента более 25,5 млн. рублей.

Специализированная техника на территорию России ввезена не была, при этом Нижников каких-либо мер по репатриации в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезиденту за не ввезенные товары, не принял.

В настоящее время уголовное дело направлено в Первомайский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.