Гражданин Южной Кореи пытался вывезти из Владивостока дериваты краснокнижной кабарги

Сотрудники отдела по борьбе с особо опасными видами контрабанды Дальневосточной оперативной таможни (ДВОТ) пресекли вывоз в Республику Корея крупной партии стратегически важных ресурсов - дериватов кабарги весом два килограмма 170 граммов, сообщает ЕНВ со ссылкой на ведомство.

В ходе проведения сотрудниками ДВОТ оперативно-розыскных мероприятий при содействии коллег из Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю было установлено, что в середине апреля во Владивосток прилетел гражданин Республики Корея. Предварительно через своего знакомого он договорился о покупке у российского скупщика дериватов мускуса (струи) кабарги.

Кабарга – небольшое парнокопытное животное, похожее на безрогого оленя. Струя кабарги - это железа самцов животного, выделяющая мускус. В восточной медицине ценится за уникальные лечебные свойства, применяется также в парфюмерной промышленности. Кабарга является объектом СИТЕС – Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Вывоз дериватов этого животного из России без специального разрешения, выданного Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, запрещен.

Будучи в курсе об уголовной ответственности за контрабанду частей диких животных он использовал меры конспирации. Большую часть из приобретенных трех килограммов высушенного мускуса кореец перемолол в порошок и упаковал в герметичные пакеты из-под кофе в надежде скрыть запрещенный товар от таможенного контроля.

Еще две герметичные упаковки с цельными железами мужчина спрятал под одеждой.

Подготовившись таким образом к возвращению на родину, корейский гражданин прибыл в аэропорт города Владивостока и, пройдя регистрацию на рейс в г. Сеул (Республика Корея), направился по "зеленому коридору", намереваясь скрыть от таможенного контроля наличие запрещенного к вывозу товара.

Однако улететь с контрабандным грузом ему не удалось. В отношении корейца при участии оперативников ДВОТ был проведен таможенный досмотр его ручной клади, в которой обнаружили замаскированные под кофе пакеты с перемолотым мускусом кабарги общим весом около двух килограммов.

Чуть позже служебная таможенная собака обозначила своим поведением наличие запрещенных веществ на теле иностранца. После чего он добровольно достал из-под одежды пакеты с высушенными цельными железами кабарги. Их вес составил 232 грамма.

Согласно заключению экспертов среднерыночная стоимость изъятых дериватов составила около пяти с половиной миллионов рублей.

Дальневосточной оперативной таможней возбуждено уголовное дело по факту контрабанды стратегически важных ресурсов в крупном размере. Гражданин Республики Корея, подозреваемый в совершении тяжкого преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, заключен под стражу на два месяца.