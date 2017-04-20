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20 апреля 2017, 09:00
Гражданин Южной Кореи пытался вывезти из Владивостока дериваты краснокнижной кабарги
Гражданин Южной Кореи пытался вывезти из Владивостока дериваты краснокнижной кабарги

Гражданин Южной Кореи пытался вывезти из Владивостока дериваты краснокнижной кабарги

Неудачному "экспортеру" грозит семь лет лишения свободы

Сотрудники отдела по борьбе с особо опасными видами контрабанды Дальневосточной оперативной таможни (ДВОТ) пресекли вывоз в Республику Корея крупной партии стратегически важных ресурсов - дериватов кабарги весом два килограмма 170 граммов, сообщает ЕНВ со ссылкой на ведомство.

В ходе проведения сотрудниками ДВОТ оперативно-розыскных мероприятий при содействии коллег из Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю было установлено, что в середине апреля во Владивосток прилетел гражданин Республики Корея. Предварительно через своего знакомого он договорился о покупке у российского скупщика дериватов мускуса (струи) кабарги.

Кабарга – небольшое парнокопытное животное, похожее на безрогого оленя. Струя кабарги - это железа самцов животного, выделяющая мускус. В восточной медицине ценится за уникальные лечебные свойства, применяется также в парфюмерной промышленности. Кабарга является объектом СИТЕС – Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Вывоз дериватов этого животного из России без специального разрешения, выданного Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, запрещен.

Будучи в курсе об уголовной ответственности за контрабанду частей диких животных он использовал меры конспирации. Большую часть из приобретенных трех килограммов высушенного мускуса кореец перемолол в порошок и упаковал в герметичные пакеты из-под кофе в надежде скрыть запрещенный товар от таможенного контроля.

Еще две герметичные упаковки с цельными железами мужчина спрятал под одеждой.

Подготовившись таким образом к возвращению на родину, корейский гражданин прибыл в аэропорт города Владивостока и, пройдя регистрацию на рейс в г. Сеул (Республика Корея), направился по "зеленому коридору", намереваясь скрыть от таможенного контроля наличие запрещенного к вывозу товара.

Однако улететь с контрабандным грузом ему не удалось. В отношении корейца при участии оперативников ДВОТ был проведен таможенный досмотр его ручной клади, в которой обнаружили замаскированные под кофе пакеты с перемолотым мускусом кабарги общим весом около двух килограммов.

Чуть позже служебная таможенная собака обозначила своим поведением наличие запрещенных веществ на теле иностранца. После чего он добровольно достал из-под одежды пакеты с высушенными цельными железами кабарги. Их вес составил 232 грамма.

Согласно заключению экспертов среднерыночная стоимость изъятых дериватов составила около пяти с половиной миллионов рублей.

Дальневосточной оперативной таможней возбуждено уголовное дело по факту контрабанды стратегически важных ресурсов в крупном размере. Гражданин Республики Корея, подозреваемый в совершении тяжкого преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, заключен под стражу на два месяца.

Метки: ДВОТ, кабарга, Красная книга, Южная Корея

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