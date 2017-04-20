Оперный сезон Приморской сцены Мариинского театра завершит "Риголетто"

На Приморской сцене 21 и 23 апреля, и 1 июня состоится показ одной из самых ожидаемых премьер года — оперы Джузеппе Верди "Риголетто". Жители и гости Владивостока смогут увидеть культовое название мировых афиш в постановке заслуженного деятеля искусств России Иркина Габитова. За дирижёрским пультом — Павел Смелков, сообщает ЕНВ.

Отнёсшийся с большим пиететом к партитуре Верди, режиссёр сделал динамичный спектакль, в котором певцы могут максимально раскрыть свой актёрский потенциал. "Верди написал сильнейшее в драматургическом плане произведение: в его сюжете всё логично и понятно, а главные персонажи имеют сквозное развитие на протяжении всего действия. Поэтому самое главное в постановке "Риголетто" — показать психологическую суть их взаимоотношений и обрисовать атмосферу, в которой существуют герои. С этой целью мы стремились дать яркие образы каждому из них", — прокомментировал Иркин Габитов.

Для создания декораций и костюмов были привлечены мастера из Милана. Тициано Санти выстроил оформление сцены при помощи масштабных символических деталей: в покоях герцога это большое полотно с росписью в стиле эпохи Возрождения, домик Риголетто обозначен садовой стеной с лавочкой, а в последнем акте центром действия становится рыбацкий домик на берегу моря. Великолепные костюмы художницы Джованны Аванци, сделанные на основе подлинных исторических эскизов, органично завершают образ постановки.

"Риголетто" — это спектакль певцов. Если нет исполнителей, которые могут качественно озвучить партитуру Верди, никакие мизансцены не спасут. Но вашему театру повезло! В премьерных спектаклях выступит настоящий мастер, солист Екатеринбургской оперы Юрий Девин. Он яркий артист, со своим видением роли и голосом, прекрасно подходящим для партии Риголетто. У тенора в спектакле тоже сложная партия, требующая целый вокальный комплекс: и предельный верх, и драматизм, и подвижные пассажи. В премьерных спектаклях будет петь прекрасный Герцог — солист Мариинского театра Дмитрий Воропаев, давно и с успехом поющий эту партию на сцене Мариинки в Петербурге. Очень доволен также работой мужского хора Приморской сцены, они схватывают всё буквально на лету", — отметил режиссёр.

Перенесённая во Владивосток с исторической сцены Мариинского театра, постановка "Риголетто" является одним из спектаклей-фаворитов петербургской публики.

"Риголетто" Мировая премьера: 11 марта 1851 года, театр Ла Фениче, Венеция Первая постановка в России: 31 января 1853 года, Императорская итальянская опера, Большой (Каменный) театр, Санкт-Петербург Премьера постановки: 6 мая 2005 года, Мариинский театр, Санкт-Петербург Новая редакция: 6 марта 2007 года, Мариинский театр, Санкт-Петербург

Продолжительность спектакля 3 часа .

Спектакль идет с двумя антрактами.