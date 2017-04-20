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Экономика

19 апреля 2017, 21:20
Южная Корея заинтересована в развитии рыбопереработки и портовой инфраструктуры Приморья

Южная Корея заинтересована в развитии рыбопереработки и портовой инфраструктуры Приморья

Корея входит в тройку ключевых стран-инвесторов края

Перспективы сотрудничества двух территорий обсудили 19 апреля, на VII Дальневосточном Российско-Корейском форуме, стартовавшем во Владивостоке. В работе форума принимают участие около 200 человек – это представители регионов Дальнего Востока, федеральных органов власти, дипломатического корпуса, бизнеса и бизнес-объединений двух стран, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу АПК.

Одна из ключевых задач мероприятия – поиск взаимовыгодной модели сотрудничества, подчеркнул в своем приветственном слове президент Корейского морского института Ян Чан Хо. 

"Сегодня мы уже имеем определенные результаты в развитии двустороннего взаимодействия, не только на межправительственном и межведомственном уровнях, но и на частном – между представителями бизнеса. Каждая из сторон хочет найти взаимовыгодную модель взаимодействия. Видим перспективным развитие сотрудничества в сфере переработки рыбы, портовой инфраструктуры", – обозначил Ян Чан Хо. 

Генеральный консул Республики Корея во Владивостоке Ли Сок Пэ подчеркнул, вопрос развития Дальнего Востока России занимал ключевую позицию в повестке на протяжении многолетнего сотрудничества между двумя странами. Он акцентировал, что сегодня намерения обеих сторон о сотрудничестве сильны как никогда. 

"Прекрасно понимаем, что развитие Дальнего Востока – дело, которое не завершить за два года, но которое способно обеспечить взаимовыгодные отношения наших территорий на 50-100 лет. Важно объединять усилия", – подчеркнул дипломат. 

Поприветствовав участников форума, Владимир Миклушевский подчеркнул, Республика Корея много лет является одним из основных стратегических партнеров Приморья и входит в тройку ключевых стран-инвесторов края. 

"У нас накоплен большой опыт сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Сегодня на территории Приморья работают более 20 предприятий с южнокорейским капиталом с общим объемом инвестиций более двух миллиардов рублей", – заявил глава Приморья. 

Тем не менее, подчеркнул Губернатор, уровень экономических отношений между регионами еще не отвечает потенциальным возможностям ни Приморья, ни Республики Корея. А потому пригласил южнокорейских партнеров в масштабные проекты края. 

"Сегодня у нас, как и на всем Дальнем Востоке, происходят качественные изменения в инвестиционной сфере. У нас действуют беспрецедентные меры поддержки бизнеса. Здесь я имею в виду территории опережающего развития и Свободный порт Владивосток. Эти механизмы очень востребованы у инвесторов. Приморских ТОР уже четыре, они насчитывают 32 резидента. 137 компаний решили стать резидентами Свободного порта Владивосток, и с каждым днем это число увеличивается. Объем заявленных инвестиций в СПВ уже составляет почти 170 миллиардов рублей, создается более 20 тысяч рабочих мест. 10 резидентов из 137 – компании с иностранными инвестициями: китайскими, южнокорейскими и японскими. Сфера деятельности различна: от рыбоводства, жилищного строительства до производства парфюмерии и стройматериалов", – сообщил участникам форума Владимир Миклушевский.

Самыми перспективными направлениями сотрудничества между Приморьем и Республикой Кореей Губернатор назвал переработку рыбы, производство марикультуры, туризм и гостиничный бизнес, а также модернизацию международных транспортных коридоров "Приморье-1" и "Приморье-2".  

"Всегда приветствуем и готовы поддерживать инвесторов на нашей территории. Также приглашаю делегации Республики Корея принять участие в Третьем Восточном экономическом форуме, чтобы лично увидеть, как работают в Приморье новые механизмы поддержки бизнеса. Мы договорились с Полпредом Президента РФ, что каждый дальневосточный регион на Третьем ВЭФ покажет, как начали реализовываться инвестпроекты. Очевидно, говорить о том, что заработали на полную мощь – ещё рано, но о том, что они развиваются, – необходимо", – акцентировал Владимир Миклушевский.

Напомним, работа VII Дальневосточного Российско-Корейского форума началась накануне, 18 апреля. В его рамках запланирована работа четырех предметных сессий, каждая из которых посвящена стратегическим направлениям развития российско-корейского взаимодействия.

Метки: форум, Южная Корея

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