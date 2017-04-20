Во Владивостоке готовятся к открытию Дальневосточного банка биоматериалов особо охраняемых животных

Продолжается электронный аукцион по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию помещений и размещению оборудования "Дальневосточного Банка биологических материалов от особо охраняемых животных и растений" и системы гарантированного электроснабжения, сообщает ЕНВ.

Банк биоматериалов очень важен для сохранения популяции редких животных на Дальнем Востоке. Само учреждение будет принадлежать федеральному научному центру биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии, который в статусе ФГБУ входит в структуру ДВО РАН.

Он должен способствовать сохранению и увеличению их популяции. В первую очередь, это касается дальневосточного леопарда и уссурийского тигра.

Сам аукцион был объявлен 10 апреля. Тема закупки – разработка проектно-сметной документации на реконструкцию помещений и размещению оборудования "Дальневосточного Банка биологических материалов от особо охраняемых животных и растений" и системы гарантированного электроснабжения.

Минимальная стоимость контракта определяется суммой в 500 тысяч рублей. Участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства или социально ориентированные некоммерческие организации.

Документация должна быть подготовлена в течение 30 дней с момента заключения контракта. Итоги электронного аукциона будут подведены в пятницу, 21 апреля.