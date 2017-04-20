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Общество

19 апреля 2017, 13:30
Во Владивостоке готовятся к открытию Дальневосточного банка биоматериалов особо охраняемых животных

Во Владивостоке готовятся к открытию Дальневосточного банка биоматериалов особо охраняемых животных

Банк позволит реализовать комплекс мер по поручению президента страны Владимира Путина в Год экологии

Продолжается электронный аукцион по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию помещений и размещению оборудования "Дальневосточного Банка биологических материалов от особо охраняемых животных и растений" и системы гарантированного электроснабжения, сообщает ЕНВ.

Банк биоматериалов очень важен для сохранения популяции редких животных на Дальнем Востоке. Само учреждение будет принадлежать федеральному научному центру биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии, который в статусе ФГБУ входит в структуру ДВО РАН.

Он должен способствовать сохранению и увеличению их популяции.  В первую очередь, это касается дальневосточного леопарда и уссурийского тигра.

Сам аукцион был объявлен 10 апреля. Тема закупки – разработка проектно-сметной документации на реконструкцию помещений и размещению оборудования "Дальневосточного Банка биологических материалов от особо охраняемых животных и растений" и системы гарантированного электроснабжения.  

Минимальная стоимость контракта определяется суммой в 500 тысяч рублей. Участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства или социально ориентированные некоммерческие организации.

Документация должна быть подготовлена в течение 30 дней с момента заключения контракта. Итоги электронного аукциона будут подведены в пятницу, 21 апреля. 

Метки: банк, биоматериалы

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