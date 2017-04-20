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Южная Корея

19 апреля 2017, 12:40
Российско-Корейский форум Дальнего Востока начал свою работу в Приморском крае

Российско-Корейский форум Дальнего Востока начал свою работу в Приморском крае

Начало форуму положили переговоры лидеров двух стран еще в 2013 году

На заседании, которое собрало представителей приморской власти и гостей из Республики Корея, обсуждались вопросы интенсификации сотрудничества и его изменения по сравнению с ранними периодами взаимоотношений регионов двух стран, сообщает ЕНВ.

Вице-губернатор Приморского края Евгений Полянский сообщил о планах развития экономических и политических взаимоотношений между двумя странами. Он оценил влияние корейской стороны на модернизацию края.

"Торговые и экономические отношения недостаточно развиты между Республикой Корея и Россией, хотя мы наблюдаем возросший интерес бизнес-сообщества Кореи к нашему региону. Но мы со своей стороны готовы к долгосрочному сотрудничеству, и это показывает введенные в Приморский край новые механизмы – территории опережающего развития и режим Свободного порта Владивосток", - отметил вице-губернатор.

Во время переговоров с Южной Кореей со своими предложениями выступили как представители правительства разных уровней, так и предприниматели, дипломатическое сообщество РФ.

Главными темами обсуждения будущих перспектив развития стала энергетическая и строительные отрасли. Были затронуты и возникающие недопонимания между инвесторами из Кореи в ДФО. Представители власти Южной Кореи уверены, что доверие между партнерами и совместная реализация проектов обеспечит высокий уровень сотрудничества.

Стороны договорились в ходе форума выработать конкретные предложения по развитию взаимовыгодного сотрудничества.

Отметим, официальное открытие VII Дальневосточного Российско-Корейского форума пройдет сегодня, 19 апреля. Программа форума разделена на четыре блока. Каждый посвящается отдельным сферам стратегического сотрудничества Кореи и России.

"Мы обсуждаем участие компаний из Республики Корея в инвестиционной политики на территориях опережающего развития и Свободном порту Владивосток, модернизация связей в энергетической и рыбопромысловой сферах, развития дорожных магистралей, в том числе в рамках международных коридоров "Приморье-1" и "Приморье-2", - отмечают в департаменте международного сотрудничества Приморского края.

Также на площадке мероприятия пройдут встречи "2017 MadewithRussia": российские и корейские компании проведут деловые переговоры в формате b2b.

Напомним, в ноябре 2013 года в ходе переговоров лидеров двух стран – России и Республики Корея – была достигнута договоренность об активном сотрудничестве в направлении развития Дальнего Востока России. Дальневосточный Российско-Корейский форум – одна из площадок такого взаимодействия.

Метки: форум, Южная Корея

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