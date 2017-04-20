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Япония

19 апреля 2017, 12:10
Японская префектура Акита объединила региональных и муниципальных властей АТР

Японская префектура Акита объединила региональных и муниципальных властей АТР

Северо-восточные страны региона обсудили развитие экономических и политических взаимоотношений

Восьмой форум председателей региональных законодательных собраний и собраний народных представителей стран Северо-Восточной Азии проходит в эти дни в японском городе Акита, сообщает ЕНВ.

12 делегаций прибыло на форум, чтобы представить свою страну. Из них представители России, КНР, Монголии, Японии и Республики Корея. Российскую сторону на форуме представляют Приморский край, а также местные парламентарии из Владивостока и Хабаровска.

До начала основной части форума представители Законодательного Собрания Приморского края, среди которых оказались председатель комитета по экономической политике и собственности Александр Костенко и председателя комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис, встретилась с депутатами префектуры Акита. На встрече две стороны обсудили отдельные вопросы сотрудничества, а именно, в сфере развития инфраструктура Владивостока и налаживания торгово-экономических отношений двух стран при помощи территорий опережающего развития и режима Свободного порта Владивосток.

"Встреча парламентариев региона Северо-Восточной Азии уже восьмая по счёту, и это хорошо показывает, насколько важны такие мероприятия для укрепления взаимопонимания и развития отношений в нашем регионе", – прокомментировал спикер Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик.

Глава Законодательного собрания префектуры Акита Масатоси Сибуя выразил мысль о важности подобных встреч. "Именно диалог двух дружески настроенных держав поможет в конечном итоге прийти к основным моментам развития, наладить активную систему сотрудничества".

Масатоси Сибуятакже уточнил то, что Акита готова наладить тесное сотрудничество с Дальним Востоком. "Мы очень хорошо знаем возможности России, Приморского края. Как представитель делегации я уже приезжал во Владивосток два раза и готов еще раз приехать к вам для переговоров".

Метки: форум, Япония

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