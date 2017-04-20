Объем поставок дальневосточных морепродуктов в центральную Россию вырос

ОАО "РЖД" по итогам I квартала 2017 года сохранило положительную динамику в сегменте перевозок тихоокеанских морепродуктов ускоренными поездами. Со станций Дальневосточной железной дороги с начала текущего года отправлено 47 ускоренных рефрижераторных поездов, груженных тихоокеанскими морепродуктами. Общий вес продукции превысил 90 тыс. тонн. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года было отправлено 25 таких составов, в которых перевезено около 48,5 тыс. тонн рыбы, сообщает ЕНВ.

Положительная динамика по отправке ускоренных поездов с морепродуктами объясняется современными потребностями рынка в эффективных логистических схемах. Трейдеры заинтересованы в том, чтобы скоропортящиеся продукты доставлялись в розничные сети ритмично и в максимально сжатые сроки. Вместе с тем, при транспортировке наблюдаются серьезные проблемы, в первую очередь, связанные с потерей качества рыбной продукции. Основные причины возникшей ситуации – изношенный парк вагонов, отсутствие четкости в формировании маршрутов, большое количество посредников.

В 2016 году объем отправленной с Дальнего Востока в центральные регионы России рыбной продукции увеличился на 9% по сравнению с 2015 годом. Всего, по итогам прошлого года, на внутренний рынок отправлено 750 тыс. тонн рыбопродукции, из них 650 тыс. тонн транспортировали по железной дороге. Кроме того, запущен регулярный "ускоренный" поезд, осуществляющий доставку рыбы в течение 7-9 суток из Владивостока до Москвы. Благодаря межведомственному взаимодействию, удалось избежать резких скачков цен на транспортировку рыбопродукции в рефрижераторных секциях и контейнерах.

Ускоренные рефрижераторные поезда формируются на станциях Мыс Чуркин и Угольная, где консолидируются вагоны с других станций Приморского края. Время следования таких составов до центральных регионов страны составляет около 10 дней, что особенно актуально в условиях ограниченных холодильных мощностей в местах формирования грузопотоков. Кроме того, поезда данной категории имеют ступенчатую маршрутизацию. Так называемый принцип "грузового экспресса" дает возможность осуществлять быструю прицепку и отцепку вагонов на станциях в пути следования.

На Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн приходится 2/3 общего вылова российских рыбопромышленников. Именно с этим регионом связан основной потенциал роста поставок рыбной продукции на внутренний рынок Российской Федерации, в перспективе до 2030 года он может дать дополнительно не менее 400-500 тыс. тонн рыбопродукции.

В целом, в I квартале 2017 года со станций магистрали отправлено 173 тыс. тонн рыбы, что на 1,4% меньше уровня прошлого года. Следует отметить, что после февральского спада перевозки в данном сегменте вновь демонстрируют уверенный рост. Так, по итогам марта было отправлено 58 тыс. тонн рыбы, что на 9% выше результатов марта 2016 года. Наибольший прирост в структуре перевозок зафиксирован при отправке морепродуктов в контейнерах (+21%).

По оценке Росрыболовства, рост товаропотока рыбной продукции, перевозимых только железнодорожным транспортом, может увеличиться на 70%, превысив отметку в 1 млн. тонн. Среди ключевых драйверов роста – вылов новых объектов промысла: скумбрии (мороженая рыба) и сардины иваси (консервы, пресервы), строительство заводов по производству филе на Дальнем Востоке, развитие пастбищного лососеводства и марикультуры. Согласно стратегии, рыбные терминалы Приморского края примут основную нагрузку дополнительного товарного потока. На отдельных предприятиях будут созданы целые комплексы – рыбные кластеры, включающие помимо холодного хранения, переработку и аукционную торговлю. Грузооборот через порты Приморского края к 2025 году может вырасти более чем в 1,5 раза.