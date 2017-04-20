Минвостокразвития: В ТОР могут войти акватории водоемов

В территории опережающего развития могут войти акватории водоемов. Об этом заявил статс-секретарь – заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Павел Волков в ходе круглого стола в Государственной Думе, 18 апреля. Главная тема мероприятия - "О законодательном обеспечении государственной региональной политики в Российской Федерации", сообщает ЕНВ.

"Минвостокразвития России занимается законодательным обеспечением развития макрорегиона на протяжении последних лет. В ближайшее время мы будем расширять закон о территориях опережающего развития. Самые значительные изменения связаны с возможностью включения в ТОР зон акваторий водоемов. Это изменение даст новый стимул для развития рыбоводства и аквакультуры", - сказал замглавы Минвостокразвития России.

Павел Волков сообщил о предложении Минвостокразвития России об отмене НДС на перевозку грузов и багажа по маршрутам, одной из точек которых являются территории Дальнего Востока. "Это никоим образом не связано с повышением или понижением цен на билеты. Данный механизм нацелен на повышение конкурентоспособности Дальнего Востока, развитие бизнеса и малой авиации в макрорегионе", - подчеркнул он.

В рамках поручения главы государства Минвостокразвития России рассматривается вопрос о расширении действия режима Свободного порта Владивосток на отдельные муниципальные районы Хабаровского и Камчатского краев, Сахалинской области. "Эти предложения будут внесены в ГосДуму в ближайшее время", - прокомментировал Павел Волков.

Он также отметил, что совместно с депутатским корпусом были разработаны и приняты законы о территориях опережающего развития, Свободном порте Владивосток, утверждено снижение энерготарифов для Дальнего Востока. Совместно с Минсельхозом России были приняты поправки в закон о рыболовстве, благодаря которым был введен новых механизм развития отрасли – квоты на вылов рыбных ресурсов в обмен на инвестиции. Совместно с Минфином России было упрощено получение льгот по региональным инвестиционным проектам. "Эти и многие другие решения были найдены в рамках нашей совместной работы. Уверен, что наша плодотворная работа по нормотворчеству продолжится с депутатским корпусом в дальнейшем", - подытожил свое выступление Павел Волков.

Как отметил в рамках "правительственного часа" в Госдуме Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, прошедший 2016 год стал годом беспрецедентного внимания законодательной власти к развитию Дальнего Востока.

"В прошлом году вместе с вами – депутатами мы приняли семь федеральных законов, которые прямо направлены на подъем и опережающее развитие нашего Дальнего Востока. Отмечу, что такого законотворческого внимания к нашему Дальнему Востоку еще не было никогда. Причём речь идёт не о каких-то проходных технических законах, а о тех законах, которые отвечают на актуальные нужды и развитие Дальнего Востока, и о необходимости принятия которых речь шла десятилетиями. Благодаря этим законам, мы бесплатно даём людям землю на Дальнем Востоке, инвесторам даём налоговые льготы, экономике - дешёвую электроэнергию и связываем наш богатейший биоресурсный потенциал, который есть на Дальнем Востоке, с развитием рыбопереработки и судостроения", - подчеркивал Министр.