Вьетнамская корпорация TH True Milk планирует создать комплекс молочного животноводства в Приморье

Одна из ведущих молочных компаний Вьетнама, корпорация TH True Milk, осмотрит площадки Приморского края для реализации крупного инвестиционного проекта. 20 апреля во Владивостоке заместитель Министра РФ Александр Крутиков проведет ряд рабочих совещаний с представителями компании. Встречи посвящены поддержке реализации данного инвестиционного проекта, а также презентации возможностей других регионов Дальнего Востока в сфере молочного животноводства, сообщает ЕНВ.

Компания планирует создать комплекс молочного животноводства полного цикла, сообщил заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков.

На этой неделе TH True Milk находится с деловым визитом в Приморье.



Генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов вместе с региональными властями и представителями компании осмотрит площадки, подходящие для создания потенциальной кормовой базы, а также близлежащие свободные площади для строительства животноводческого комплекса.

Напомним, Вьетнамская компания TH True Milk может вложить около $1,5 млрд в молочное животноводство на Дальнем Востоке. Об этом говорила президент компании Тхай Хыонг на встрече с вице-премьером России Юрием Трутневым. Она также уточнила, что в зависимости от природных условий и поддержки российской стороны компания примет решение о месте и объеме строительства комплекса ферм, и что Дальний Восток находится в непосредственной близости от таких рынков как Китай и Япония, где большой дефицит экологически чистых, органических продуктов, и это открывает большие возможности.

В настоящее время TH True Milk осуществляет проекты по строительству молочных комплексов в Московской и Калужской областях. Как уточнила Тхай Хыонг, всего компания намерена вложить в предприятия в России $2,7 млрд, из которых $1 млрд придется на Калужскую и Московскую области, а оставшиеся средства "достанутся Дальнему Востоку".