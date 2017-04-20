"Аврора" в период майских праздников выполнит дополнительные рейсы в Приморье

Авиакомпания осуществит 10 внутрикраевых рейсов
Авиакомпания "Аврора", входящая в группу компаний "Аэрофлот", с 29 апреля по 15 мая 2017 года выполнит дополнительные рейсы в Приморском крае. В связи с повышенным спросом на авиаперевозки в период майских праздников Авиакомпания осуществит ещё 10 внутрикраевых рейсов, сообщает ЕНВ.
Рейсы планируются по следующим направлениям:
АО "Авиакомпания "Аврора" создана руководством ПАО "Аэрофлот" в 2013 г. по поручению Правительства Российской Федерации. Входит в группу компаний "Аэрофлот"". В настоящее время парк воздушных судов "Авроры" насчитывает 24 самолёта: 10 среднемагистральных Airbus А319, одиннадцать DHC-8 и три внутрирегиональных самолёта DHC-6. "Аврора" обладает подтверждённым сертификатом аудита IOSA. На регулярной основе выполняет полёты по международным маршрутам в Сеул, Пусан, Харбин, Далянь, Пекин, Гонконг, Токио, Саппоро. Внутрироссийские направления Авиакомпании представлены маршрутами в города: Хабаровск, Владивосток, Магадан, Якутск, Петропавловск-Камчатский, Новосибирск, Иркутск, Красноярск, Благовещенск, Тында, Комсомольск-на-Амуре. Также самолёты Авиакомпании "Аврора" выполняют регулярные социально значимые рейсы по местным воздушным линиям в Сахалинской области и в Приморском крае. Авиакомпания "Аврора" — победитель престижной премии "Крылья России - 2016" в номинации "Авиаперевозки на региональных маршрутах".