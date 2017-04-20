"Аврора" в период майских праздников выполнит дополнительные рейсы в Приморье

Авиакомпания "Аврора", входящая в группу компаний "Аэрофлот", с 29 апреля по 15 мая 2017 года выполнит дополнительные рейсы в Приморском крае. В связи с повышенным спросом на авиаперевозки в период майских праздников Авиакомпания осуществит ещё 10 внутрикраевых рейсов, сообщает ЕНВ.

Рейсы планируются по следующим направлениям:

Владивосток – Дальнегорск. 29 апреля вылет из Владивостока в 08:15, прибытие в аэропорт Дальнегорска – 09:40, вылет из Дальнегорска в обратном направлении – 10:05. 30 апреля и 14 мая вылет из Владивостока в 15:00, прибытие в Дальнегорск – 16:25, вылет обратного рейса – 16:50.

Владивосток – Пластун. 30 апреля вылет из Владивостока в 12:10, прибытие в Пластун – 13:45, вылет в обратном направлении – 14:10.

Владивосток – Преображение. 1, 8 и 15 мая вылет из Владивостока в 12:40, прибытие в Преображение – 13:20, вылет обратного рейса – 13:45.

Владивосток – Терней. 7 мая вылет из Владивостока в 12:10, прибытие в Терней – 14:00, вылет обратного рейса – 16:25.

Терней – Амгу. 7 мая вылет из Тернея в 14:25, прибытие в Амгу – 15:00, вылет из Амгу в Терней – 15:25.

Владивосток – Дальнереченск. 14 мая вылет из Владивостока в 12:05, прибытие в Дальнереченск – 13:35, вылет в обратном направлении – 14:05.