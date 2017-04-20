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Общество

19 апреля 2017, 11:20
"Аврора" в период майских праздников выполнит дополнительные рейсы в Приморье

"Аврора" в период майских праздников выполнит дополнительные рейсы в Приморье

Авиакомпания осуществит 10 внутрикраевых рейсов

Авиакомпания "Аврора", входящая в группу компаний "Аэрофлот", с 29 апреля по 15 мая 2017 года выполнит дополнительные рейсы в Приморском крае. В связи с повышенным спросом на авиаперевозки в период майских праздников Авиакомпания осуществит ещё 10 внутрикраевых рейсов, сообщает ЕНВ.

Рейсы планируются по следующим направлениям:

  • Владивосток – Дальнегорск. 29 апреля вылет из Владивостока в 08:15, прибытие в аэропорт Дальнегорска – 09:40, вылет из Дальнегорска в обратном направлении – 10:05. 30 апреля и 14 мая вылет из Владивостока в 15:00, прибытие в Дальнегорск – 16:25, вылет обратного рейса – 16:50.
  • Владивосток – Пластун. 30 апреля вылет из Владивостока в 12:10, прибытие в Пластун – 13:45, вылет в обратном направлении – 14:10.
  • Владивосток – Преображение. 1, 8 и 15 мая вылет из Владивостока в 12:40, прибытие в Преображение – 13:20, вылет обратного рейса – 13:45.
  • Владивосток – Терней. 7 мая вылет из Владивостока в 12:10, прибытие в Терней – 14:00, вылет обратного рейса – 16:25.
  • Терней – Амгу. 7 мая вылет из Тернея в 14:25, прибытие в Амгу – 15:00, вылет из Амгу в Терней – 15:25.
  • Владивосток – Дальнереченск. 14 мая вылет из Владивостока в 12:05, прибытие в Дальнереченск – 13:35, вылет в обратном направлении – 14:05.

АО "Авиакомпания "Аврора" создана руководством ПАО "Аэрофлот" в 2013 г. по поручению Правительства Российской Федерации. Входит в группу компаний "Аэрофлот"". В настоящее время парк воздушных судов "Авроры" насчитывает 24 самолёта: 10 среднемагистральных Airbus А319, одиннадцать DHC-8 и три внутрирегиональных самолёта DHC-6. "Аврора" обладает подтверждённым сертификатом аудита IOSA. На регулярной основе выполняет полёты по международным маршрутам в Сеул, Пусан, Харбин, Далянь, Пекин, Гонконг, Токио, Саппоро. Внутрироссийские направления Авиакомпании представлены маршрутами в города: Хабаровск, Владивосток, Магадан, Якутск, Петропавловск-Камчатский, Новосибирск, Иркутск, Красноярск, Благовещенск, Тында, Комсомольск-на-Амуре. Также самолёты Авиакомпании "Аврора" выполняют регулярные социально значимые рейсы по местным воздушным линиям в Сахалинской области и в Приморском крае. Авиакомпания "Аврора" — победитель престижной премии "Крылья России - 2016" в номинации "Авиаперевозки на региональных маршрутах".

Метки: Аврора, рейсы

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