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Экономика

19 апреля 2017, 00:00
Тестовая отправка груза из Китая в Корею через "Приморье-2" помогла выявить все недочеты МТК

Тестовая отправка груза из Китая в Корею через "Приморье-2" помогла выявить все недочеты МТК

Транзитное время контейнера составило семь суток

Транспортная группа FESCO совместно с Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и развитию экспорта (АПИ) завершили тестовую отправку груза из Китая в Корею по международному транспортному коридору "Приморье-2", сообщает ЕНВ со ссылкой на Минвостокразвития.

Контейнер, отправленный из китайского города Чанчунь, прибыл в южнокорейский Пусан 16 апреля. Транзитное время составило семь суток, из них пятеро заняла транспортировка по китайской территории до погранперехода Хуньчунь, сутки потребовались на прохождение границы, транспортировку по российской территории до порта Зарубино, оформление в порту и погрузку на судно, также за сутки паром доставил контейнер из Зарубино в Пусан. 

В ходе тестовой отправки фиксировались особенности прохождения пути. На основе этих данных Агентство проведет анализ и разработает специальный регламент, который определит маршрутизацию, поможет устранить существующие барьеры при доставке транзитных грузов.

"Сегодня ведется серьезная модернизация международного транспортного коридора "Приморье-2". По оценкам экспертов, к 2030 году потенциальный объем ее грузовой базы составит 23 млн тонн зерновых и 15 млн. тонн контейнерных грузов. Проведенный государственный эксперимент позволяет в тестовом режиме выявить все недочеты в работе МТК, которые влияют на сроки и затраты при таможенном оформлении и транспортировке грузов, в том числе через пункты пропуска. На основании результатов будут разработаны меры по решению этих проблем, чтобы к запуску проекта транспортный коридор работал как часы", - подчеркнул Леонид Петухов.

Коридор "Приморье-2" – один из двух транспортных коридоров, который соединяет северо-восточные провинции Китая с портами Дальнего Востока России, обеспечивая кратчайший путь для перевозки грузов между Китаем и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Развитие международных транспортных коридоров через Дальний Восток является существенным фактором, обеспечивающим вовлечение региона в глобальную экономику.

Как отметил Министр России по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, данный проект - это перспектива конкретного, взаимовыгодного сопряжения двух экономик. По его словам, китайские бизнесмены уже сегодня проявляют большую заинтересованность в реализации проекта МТК.

"Мы работаем вместе с Государственным комитетом КНР по развитию и реформам. Это взаимовыгодный проект. Экономия от перевозки грузов для китайской стороны составит, по оценке компании McKinsey, более $1 млрд. Государственный комитет по развитию и реформе КНР подтвердил эту оценку. В ходе реализации проекта будет создано около 3 тысяч рабочих мест, экономика Приморья увеличится на 4 %", - заявил Александр Галушка.

FESCO с апреля 2016 года осуществляет перевозки грузов по коридору "Приморье-1" через Владивостокский морской торговый порт. В рамках сервиса FESCO, самостоятельно управляя всей интермодальной цепочкой, обеспечивает бесшовную технологию транспортировки от склада до склада, минимальное время в пути и конкурентоспособный тариф.

Метки: FESCO, Приморье-2

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