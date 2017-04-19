Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Китай

18 апреля 2017, 16:10
Получить "грин-карту" в Китае станет проще

Получить "грин-карту" в Китае станет проще

В 2016 году 1 576 иностранцев получили постоянный вид на жительство в Поднебесной

В Китае официально стартовала реформа разрешений на постоянное проживание для иностранцев, или вида на жительство. Соответствующий план был издан на днях Министерством общественной безопасности КНР, сообщает ЕНВ со ссылкой на агентство Синьхуа.

Согласно плану, карта "ВНЖ иностранца", известная как китайская "грин-карта", будет переименована в "удостоверение личности иностранца с ВНЖ".

Также как и на удостоверениях личности китайских граждан, информация об иностранце будет содержаться на чипе машиночитаемой карты. В связи с этим также будут обновлены информационные системы, которыми пользуются департаменты железнодорожного и воздушного транспорта, банки, гостиницы и т.д.

Данный план реформ, утвержденный Центральной руководящей группой по всестороннему углублению реформ, служит национальной стратегии развития специалистов и является ответом на озабоченности общества.

Эта реформа также призвана предоставить иностранцам более легкий доступ к общественным услугам в Китае, соответствующую работу намечено завершить к июню.

Согласно статистике МОБ, в 2016 году 1 576 иностранцев получили постоянный вид на жительство в Китае, что на 163% больше уровня предыдущего года. С сентября 2015 года Китай добился огромного прогресса в смягчении требований к получению ВНЖ для иностранцев, что позволило привлечь из-за границы больше специалистов, а также содействовало международным обменам.

Метки: грин-карта, Китай

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

В следующем году Китай планирует выпустить на рынок беспилотные грузовикиВ следующем году Китай планирует выпустить на рынок беспилотные грузовики
вчера, 20:50
Государственная автокомпания FAW Jiefang из КНР начнет выпускать грузовые машины, которые будут работать на автопилоте
В Китае открылся 7-й Пекинский международный кинофестивальВ Китае открылся 7-й Пекинский международный кинофестиваль
вчера, 00:00
В фестивале принимают участие представители из России
Запуск китайского грузового космического корабля "Тяньчжоу-1" состоится уже на этой неделеЗапуск китайского грузового космического корабля "Тяньчжоу-1" состоится уже на этой неделе
17 апреля 2017, 20:20
Первое китайское грузовое космическое судно будет запущено в период с 20 по 24 апреля

Последние новости

Тестовая отправка груза из Китая в Корею через "Приморье-2" помогла выявить все недочеты МТКТестовая отправка груза из Китая в Корею через "Приморье-2" помогла выявить все недочеты МТК
сегодня, 00:00
Транзитное время контейнера составило семь суток
В Восточном военном округе впервые прошел конкурс операторов беспилотных летательных аппаратовВ Восточном военном округе впервые прошел конкурс операторов беспилотных летательных аппаратов
вчера, 15:20
В конкурсе приняли участие лучшие расчеты БЛА, дислоцированных в Приморском крае и на острове Сахалин, а также расчет БЛА морской авиации ТОФ
Северная Корея обвинила США в возможном развязывании ядерной войныСеверная Корея обвинила США в возможном развязывании ядерной войны
вчера, 15:00
Представитель КНДР в ООН напомнил своим коллегам о принципе невмешательства во внутренние дела государства

Опрос:

На Ваш взгляд, какова разумная цена на однокомнатную квартиру во Владивостоке?








Свой вариант:

Текущие результаты

От первого лица

Александр Ивашкин: Вместо инвестиционной среды создали "инвестиционный понедельник"
13.04.2017 15:40
Александр Ивашкин: Вместо инвестиционной среды создали "инвестиционный понедельник"
03.04.2017 12:40
Владимир Закурко: Посмотрите, что берете, чтобы не получить гектар с "наследством"
28.03.2017 13:10
Татьяна Баштовая: В новом сезоне в моде интеллект, рваные джинсы, колготки в сетку и каблуки

Самые популярные

Горячие обсуждения

13.04.2017 15:40
Александр Ивашкин: Вместо инвестиционной среды создали "инвестиционный понедельник" 4

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+