Прокуратура добивается досрочного прекращения полномочий некоторых депутатов Думы Владивостока

Прокуратура города Владивостока в октябре 2016 года провела проверку соблюдения депутатами Думы Владивостока требований законодательства о противодействии коррупции, и выявила депутатов проигнорировавших требования антикоррупционного законодательства, сообщает ЕНВ со ссылкой на Прокуратуру края.

Установлено, что некоторые депутаты городской Думы представили неполные либо недостоверные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя и своих супругов.

В целом они не задекларировали в отношении себя, своих супругов сведения о полученных доходах на общую сумму более 1,8 млн. руб., о размещенных на счетах в банках денежных средствах в размере свыше 7,5 млн. руб., о наличии в собственности 7 автотранспортных средств, 8 объектов недвижимого имущества (6 нежилых помещений, 1 земельного участка, 1 незавершенного строительством жилого дома).

В соответствии со ст. 7.1 ст. 40 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения им ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных законодательством о противодействии коррупции.

Учитывая данные обстоятельства, в октябре 2016 года прокурором в Думу города Владивостока внесено представление с требованием рассмотреть вопрос о применении мер ответственности в отношении нарушителей.

Для рассмотрения акта прокурорского реагирования решением комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности Думы города Владивостока была создана комиссия, которая длительное время рассматривала изложенные в представлении доводы прокурора.

Только в феврале 2017 года комиссия пришла к выводу, что выявленные прокуратурой несоответствия в представленных депутатами справках являются несущественными, не образуют коррупционного проступка, поэтому вопрос о применении к депутатам-нарушителям мер юридической ответственности инициирован не был.

По мнению прокуратуры, такие выводы комиссии являются необоснованными и противоречат действующему законодательству.

В связи с этим, прокурором города было предложено председателю Думы Владивостока вернуться к рассмотрению представления полномочным лицом и на очередном заседании Думы города в марте 2017 года рассмотреть вопрос о реализации положений ч. 7.1 ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" по принятию решения о досрочном прекращении полномочий отдельных депутатов.

Однако Думой города Владивостока данное предложение прокурора проигнорировано, требования представления прокурора оставлены без удовлетворения.

В настоящее время надзорное ведомство готовит материалы для обращения в суд о признании бездействия городской Думы в данном вопросе незаконным.

Следует отметить, что подобные нарушения требований антикоррупционного законодательства лицами, замещающими муниципальные должности, уже не раз становились предметом судебного разбирательства в Приморье.

К примеру, во исполнение решения суда, принятого по административному исковому заявлению прокурора Партизанского района о признании незаконным бездействия муниципального комитета Золотодолинского сельского поселения, муниципальный комитет досрочно прекратил полномочия двух депутатов в связи с неисполнением обязанностей, установленных законодательством о противодействии коррупции.