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Стиль жизни

18 апреля 2017, 14:10
Анна Хохлова:"Бомбер" стал неотъемлемой частью гардероба,а в этом сезоне настал его пик популярности

Анна Хохлова:"Бомбер" стал неотъемлемой частью гардероба,а в этом сезоне настал его пик популярности

Носить его можно с любой обувью

Одежда с совсем неромантичным названием появилась еще в начале 20 века и изначально была униформой пилотов бомбардировщиков - отсюда, собственно, и "бомбер". Сейчас короткий жакет прямого кроя с плотной трикотажной резинкой по низу, на манжетах и на воротнике, застежкой на молнию или кнопки и двумя внутренними карманами настолько прочно вошел в гардероб современных модников и модниц, что его тоже можно назвать униформой - для тех, кто хочет быть в тренде. О том как какие бывают "бомберы" рассказала корреспонденту ЕНВ дизайнер одежды бренда Kvay Анна Хохлова.

Настоящий "бомбер" шьется из нейлона, имеет подкладку яркого цвета и предполагает возможность двусторонней носки.

Традиционно "бомбер" был призван защитить своего хозяина от холода и пронизывающего ветра. Но если за десятки лет фасон куртки остался неизменным, то ткани, из которых шьют бомберы, самые разные. Это и кожа - натуральная и искусственная, и замша, и нейлон, и плащевка, и смесовые ткани, и вариант со стегаными деталями. В этом, более классическом случае, расцветки модных курток обычно неброские, нейтральные.

Есть трикотажная разновидность "бомбера" - что-то типа толстовки или кофты. Обычно ее шьют их хлопка или шерсти. Здесь уже принты могут быть любыми - на усмотрение и вкус владелицы: и цветы, и жаккард, и различные нашивки со спортивной символикой.

В последних модных коллекциях кутюрье предложили новый вариант "бомбера" - модели из нежного кружева, атласа и кашемира, украшенные стразами, пайетками и объемной вышивкой. Причем носить такую ультрамодную куртку дизайнер советует не только на вечерний променад, но и "на повседневку".

"Бомберы" можно сочетать практически с любым стилем, особенно интересно и актуально смотрятся такие с юбкой-карандаш, укороченным топом и обувью на массивном каблуке.

Метки: Бомбер, мода

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