Китайскому бизнесу могут отдать строительсто моста и дорог на маршруте Пограничный – порт Восточный

Китайская железнодорожная корпорация China Railway International Group намерена реализовать проект по строительству автомобильных и железнодорожных магистралей в Приморском крае. Об этом стало известно в ходе встречи заместителя главы Приморья Евгения Полянского с вице-президентом компании Лицзе Ваном, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу АПК.

По словам руководителя китайской делегации, наибольший интерес для компании представляет строительство моста в рамках международного транспортного коридора Приморье-1 и отдельных участков дороги на маршруте Пограничный – порт Восточный.

"Оба эти направления имеют стратегическое значение не только для развития самого Приморья, но и для расширения всесторонних связей партнерами из Китая", – сообщил Лицзе Ван.

Компания уже провела предварительное обследование дорог в регионе и сейчас занимается проработкой вопросов, связанных с определением оптимальной финансово-экономической модели, по которой могло бы осуществляться инвестирование.

Также, по словам вице-президента China Railway International Group, китайская сторона заинтересована в создании портов и модернизации участков железных дорог в Приморье.

"Строительство логистической, железнодорожной и портовой инфраструктуры на территории края создаст дополнительные условия для плодотворного сотрудничества между нашими странами", – отметил он.

Евгений Полянский поблагодарил гостей за интерес к Приморью и призвал использовать новые механизмы, созданные специально для повышения инвестиционной привлекательности региона.

"Режимы Свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития предлагают целый ряд преференций и льгот, позволяющих вести эффективный и прибыльный бизнес в нашем крае", – подчеркнул заместитель главы Приморья.

Итогом встречи стала договоренность сторон о дальнейшем взаимодействии по вопросам поэтапной реализации совместных проектов.

Отметим, корпорация имеет опыт работы в европейской части России. При участии China Railway International Group была построена высокоскоростная железная дорога "Казань – Москва" и ряд других объектов.