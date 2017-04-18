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Экономика

17 апреля 2017, 22:20
По электронным визам на Дальний Восток смогут попасть граждане 18 государств

По электронным визам на Дальний Восток смогут попасть граждане 18 государств

Разрешение на въезд будет бесплатным

Правительство РФ утвердило перечень из 18 государств, граждане которых смогут получить визу в Россию при прибытии через пункты свободного порта Владивосток в форме электронного документа, сообщает ЕНВ.

"Подписанным распоряжением утверждён такой перечень, включающий 18 государств: Алжир, Бахрейн, Бруней, Индию, Иран, Катар, КНР, КНДР, Кувейт, Марокко, Мексику, ОАЭ, Оман, Саудовскую Аравию, Сингапур, Тунис, Турцию и Японию",- говорится в распоряжении правительства РФ.

Граждане указанных стран имеют право оформить визу в Россию в форме электронного документа сроком действия до 30 дней. Время пребывания в стране при этом ограничивается восемью сутками. Подать заявку на получение въездного удостоверения иностранцы смогут через специальный раздел на сайте МИД, который разработают к июлю 2017 года. Консульский сбор за услугу взиматься не будет.

"Введение упрощённого визового порядка въезда через пункты пропуска свободного порта Владивосток для граждан иностранных государств, вошедших в перечень, будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности региона и расширению деловых контактов в интересах реализации проектов с участием иностранных компаний, увеличению числа зарубежных туристов", - отмечается в документе.

Метки: виза, правительство

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