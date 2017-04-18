По электронным визам на Дальний Восток смогут попасть граждане 18 государств

Правительство РФ утвердило перечень из 18 государств, граждане которых смогут получить визу в Россию при прибытии через пункты свободного порта Владивосток в форме электронного документа, сообщает ЕНВ.

"Подписанным распоряжением утверждён такой перечень, включающий 18 государств: Алжир, Бахрейн, Бруней, Индию, Иран, Катар, КНР, КНДР, Кувейт, Марокко, Мексику, ОАЭ, Оман, Саудовскую Аравию, Сингапур, Тунис, Турцию и Японию",- говорится в распоряжении правительства РФ.

Граждане указанных стран имеют право оформить визу в Россию в форме электронного документа сроком действия до 30 дней. Время пребывания в стране при этом ограничивается восемью сутками. Подать заявку на получение въездного удостоверения иностранцы смогут через специальный раздел на сайте МИД, который разработают к июлю 2017 года. Консульский сбор за услугу взиматься не будет.

"Введение упрощённого визового порядка въезда через пункты пропуска свободного порта Владивосток для граждан иностранных государств, вошедших в перечень, будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности региона и расширению деловых контактов в интересах реализации проектов с участием иностранных компаний, увеличению числа зарубежных туристов", - отмечается в документе.