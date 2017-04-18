В Приморье бывший глава Безверховского сельского поселения осужден за коррупцию

Хасанским районным судом вынесен приговор бывшему главе Безверховского сельского поселения, который осужден за совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество), сообщает ЕНВ со ссылкой на Прокуратуру края.

Как установлено в судебном заседании, фигурант решил воспользоваться своим служебным положением в корыстных целях, предложив предпринимателю оказать ему помощь в получении земельных участков в аренду за вознаграждение.

За взятку чиновник пообещал принять меры, направленные на предоставление коммерсанту в аренду двух земельных участков и последующему заключению договоров аренды на них. За оказанные услуги он должен был получить 160 тыс. руб.

Кроме этого, в июне 2015 года фигурант обманул этого же бизнесмена. За свои лжеуслуги (якобы за оказание помощи при заключении договора аренды земельного участка), глава поселения получил 10 тыс. руб., которыми он распорядился по собственному усмотрению.

В августе 2015 года, под видом оказания услуг по ускоренному формированию земельных участков с целью беспрепятственного оформления арендных отношений с администрацией поселения, чиновник пытался похитить у предпринимателя 200 тыс. руб. Однако довести свой умысел до конца не смог, так как был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ при получении части денежных средств.

Признав подсудимого виновного в совершении указанных преступлений, суд назначил ему за содеянное наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 2 млн. рублей. Осужденный взят под стражу в зале суда.

Приговор в законную силу не вступил, поскольку обжалован в апелляционном порядке. По мнению прокуратуры, решение суда первой инстанции в части назначенного наказания является несправедливым вследствие его чрезмерной мягкости.