Во Владивостоке пройдет II Ежегодный Международный инвестиционный форум и выставка Агро 2017

26 – 27 апреля 2017 года в г. Владивостоке при поддержке Минсельхоза Россиипройдет II Ежегодный Инвестиционный форум "Агро 2017. Дальний Восток и Сибирь", сообщает ЕНВ.

Форум является признанной международной профессиональной платформой для диалога, обмена опытом, поиска решений и консолидации усилий представителей бизнеса и власти с целью привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс Сибири и Дальнего Востока и активизации социально-экономического развития региона. Мероприятие официально поддерживается Министерством сельского хозяйства России.

Форум "Агро Дальний Восток и Сибирь" - уникальный специализированный форум, объединяющий более 350 участников, работающих в агробизнесе Дальнего Востока и Сибири, для обсуждения стратегий развития отрасли, привлечения финансирования инновационных инвестиционных проектов в регионе, новых контрактов.Среди участников руководители крупнейших агрохолдингов и производств, фермерских хозяйств, перерабатывающих предприятий, генеральных и технических директоров сервисных компаний, производителей удобрений, комбикормов, сельскохозяйственной техники и инвесторов в АПК, представителей федерального и регионального правительства.

"Проведение профильного международного форума в момент поиска точек соприкосновения с партнерами из Азиатско-Тихоокеанского региона является неслучайным, - констатирует ведущий политолог Приморского края, эксперт в области аграрной и международной политики Наталья Коломейцева. – Сельское хозяйство является одним из тех секторов экономики, с помощью которого мы можем войти на все без исключения внутренние рынки АТР", - уточнила она.