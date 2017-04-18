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Китай

17 апреля 2017, 20:20
Запуск китайского грузового космического корабля "Тяньчжоу-1" состоится уже на этой неделе

Запуск китайского грузового космического корабля "Тяньчжоу-1" состоится уже на этой неделе

Первое китайское грузовое космическое судно будет запущено в период с 20 по 24 апреля

Первый грузовой космический корабль Китая "Тяньчжоу-1" будет запущен в космос в период с 20 по 24 апреля. Об этом в понедельник сообщили в канцелярии по реализации программы пилотируемой космонавтики Китая. К настоящему моменту все подготовительные работы завершены, сообщает ЕНВ.

Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-7 Y2", предназначенная для запуска первого грузового космического корабля Китая "Тяньчжоу-1", сегодня была доставлена на космодром Вэньчан в южнокитайской провинции Хайнань.

Согласно сообщениям канцелярии по реализации китайской программы пилотируемой космонавтики, грузовой космический корабль прошел все этапы разработки и производства, предшествующие выпуску с завода, после чего он доставлен на космодром Вэньчан. Передача заняла 2,5 часа.

"Завершение передачи сигналов означает, что миссия "Тяньчжоу-1" вступила в свою стадию запуска", - говорится в заявлении.

"Тяньчжоу-1" является первым грузовым судном, самостоятельно разрабатываемым страной. Ожидается, что он пристыкуется к орбитальной космической лаборатории Tiangong-2 и проведет заправку на орбите.

Эксперты отмечают, что с помощью "Чанчжэн-7 Y2" и "Тяньчжоу-1" Китай выполнит первое орбитальное испытание системы грузового снабжения для будущей пилотируемой космической станции страны, которая должна появиться примерно в 2022 году.

В официальном докладе, опубликованном в декабре 2016 года Информационным офисом Государственного совета, говорится, что Китай всегда придерживается концепции использования космических исследований в мирных целях. Кроме того, отмечается, что Китай "выступает против оружейной гонки или гонки вооружений в космическом пространстве".

Метки: корабль, космос, Тяньчжоу-1

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