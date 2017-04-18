В военном параде во Владивостоке примут участие около 1,5 тыс. военнослужащих

В главной базе Тихоокеанского флота (ТОФ) городе Владивостоке проходит подготовка к военному параду, посвященному 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

В параде примут участие около 1,5 тыс. военнослужащих, включая батальонные и ротные расчеты штаба ТОФ, соединений надводных кораблей и подводных лодок, морской авиации, береговых войск флота, воздушно-десантных войск.

По главной площади также торжественно пройдут исторические роты, парадные роты Тихоокеанского военно-морского училища имени адмирала С.О. Макарова, филиала Нахимовского военно-морского училища, МЧС, МВД, ФСИН и сводный батальон МГУ имени адмирала Невельского.

В состав механизированной колонны включены более 50 единиц вооружения и военной техники (ВВТ), в том числе зенитные ракетные комплексами "Оса" и С-300, береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", реактивные системы залпового огня "Град", различные артиллерийские системы и боевые машины.

Первая тренировка механизированной колонны на улице Светланской пройдет ночью 22 апреля, а генеральная репетиция состоится 5 мая.