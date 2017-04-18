Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

17 апреля 2017, 18:00
В военном параде во Владивостоке примут участие около 1,5 тыс. военнослужащих

В военном параде во Владивостоке примут участие около 1,5 тыс. военнослужащих

В состав механизированной колонны на военном параде во Владивостоке включено более 50 единиц ВВТ

В главной базе Тихоокеанского флота (ТОФ) городе Владивостоке проходит подготовка к военному параду, посвященному 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

В параде примут участие около 1,5 тыс. военнослужащих, включая батальонные и ротные расчеты штаба ТОФ, соединений надводных кораблей и подводных лодок, морской авиации, береговых войск флота, воздушно-десантных войск.

По главной площади также торжественно пройдут исторические роты, парадные роты Тихоокеанского военно-морского училища имени адмирала С.О. Макарова, филиала Нахимовского военно-морского училища, МЧС, МВД, ФСИН и сводный батальон МГУ имени адмирала Невельского.

В состав механизированной колонны включены более 50 единиц вооружения и военной техники (ВВТ), в том числе зенитные ракетные комплексами "Оса" и С-300, береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", реактивные системы залпового огня "Град", различные артиллерийские системы и боевые машины.  

Первая тренировка механизированной колонны на улице Светланской пройдет ночью 22 апреля, а генеральная репетиция состоится 5 мая. 

Метки: Парад Победы, ТОФ

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

В Приморье бывший глава Безверховского сельского поселения осужден за коррупциюВ Приморье бывший глава Безверховского сельского поселения осужден за коррупцию
вчера, 21:10
Суд назначил за содеянное наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы
На выходных в Приморье был установлен температурный рекорд за всю историю наблюденийНа выходных в Приморье был установлен температурный рекорд за всю историю наблюдений
вчера, 16:00
Самым тёплым 15 апреля считался день в 1949 году
В Тернейском районе пожар уничтожил три домаВ Тернейском районе пожар уничтожил три дома
вчера, 15:10
Возгорание в жилой черте произошло в поселке Пластун

Последние новости

В Китае открылся 7-й Пекинский международный кинофестивальВ Китае открылся 7-й Пекинский международный кинофестиваль
сегодня, 00:00
В фестивале принимают участие представители из России
Во Владивостоке пройдет II Ежегодный Международный инвестиционный форум и выставка Агро 2017Во Владивостоке пройдет II Ежегодный Международный инвестиционный форум и выставка Агро 2017
вчера, 23:10
Площадка является ведущим сельскохозяйственным форумом на Востоке России
По электронным визам на Дальний Восток смогут попасть граждане 18 государствПо электронным визам на Дальний Восток смогут попасть граждане 18 государств
вчера, 22:20
Разрешение на въезд будет бесплатным

Опрос:

На Ваш взгляд, какова разумная цена на однокомнатную квартиру во Владивостоке?








Свой вариант:

Текущие результаты

От первого лица

Александр Ивашкин: Вместо инвестиционной среды создали "инвестиционный понедельник"
13.04.2017 15:40
Александр Ивашкин: Вместо инвестиционной среды создали "инвестиционный понедельник"
03.04.2017 12:40
Владимир Закурко: Посмотрите, что берете, чтобы не получить гектар с "наследством"
28.03.2017 13:10
Татьяна Баштовая: В новом сезоне в моде интеллект, рваные джинсы, колготки в сетку и каблуки

Самые популярные

Горячие обсуждения

13.04.2017 15:40
Александр Ивашкин: Вместо инвестиционной среды создали "инвестиционный понедельник" 4

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+