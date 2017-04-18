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Политика

17 апреля 2017, 17:10
Константин Межонов назначен заместителем главы администрации города Владивостока

Константин Межонов назначен заместителем главы администрации города Владивостока

Ранее Межонов возглавлял Приморское отделение эсеров шесть лет

В администрации города произошло новое кадровое назначение. Заместителем главы администрации Владивостока стал Константин Межонов. Он будет осуществлять общее руководство управлением международных отношений и туризма, а также управлением наружной рекламы и информации. К своим обязанностям Константин Межонов приступил 14 апреля, сообщает ЕНВ.

Напомним, Константин Межонов возглавлял Приморское отделение партии "Справедливая Россия" с 2010 года. В 2016 будучи депутатом Законодательного собрания Приморского края вышел из партии "Справедливая Россия". 

Метки: Владивосток, назначение

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