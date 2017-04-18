Константин Межонов назначен заместителем главы администрации города Владивостока

В администрации города произошло новое кадровое назначение. Заместителем главы администрации Владивостока стал Константин Межонов. Он будет осуществлять общее руководство управлением международных отношений и туризма, а также управлением наружной рекламы и информации. К своим обязанностям Константин Межонов приступил 14 апреля, сообщает ЕНВ.

Напомним, Константин Межонов возглавлял Приморское отделение партии "Справедливая Россия" с 2010 года. В 2016 будучи депутатом Законодательного собрания Приморского края вышел из партии "Справедливая Россия".