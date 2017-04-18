Начальник ДВЖД Николай Маклыгин начал проверку содержания объектов инфраструктуры холдинга ОАО "РЖД"

Начальник Дальневосточной железной дороги Николай Маклыгин начал весенний комиссионный осмотр дороги с Владивостокского территориального управления. В состав комиссии во главе с начальником Дальневосточной магистрали вошли руководители структурных подразделений филиалов ОАО "РЖД" и ДЗО, расположенных в границах управления, начальники служб регионального центра корпоративного управления, сообщает ЕНВ.

Одним из главных направлений работы комиссии была проверка содержания объектов инфраструктуры холдинга ОАО "РЖД", условий труда, профессиональный уровень работников станций и оценка качества подготовки магистрали к работе в предстоящий весенне-летний период в границах Владивостокского территориального управления. Особое внимание было уделено объектам пассажирских обустройств и железнодорожным вокзалам.

Помимо этого, в ходе комиссионного осмотра состоялся ряд рабочих встреч начальника Дальневосточной железной дороги с представителями трудовых коллективов предприятий, в ходе которых были рассмотрены эксплуатационные показатели магистрали, региона и железнодорожных узлов, определены постановочные вопросы, требующие определённых управленческих решений.

Так, на встрече с коллективом железнодорожного узла ст. Находка-Восточная Николай Маклыгин отметил, что в I квартале 2017 года объем среднесуточной выгрузки экспортного угля здесь возрос на 12% – с 1305 до 1458 вагонов.

"29 марта, благодаря слаженной работе коллектива узла и наших партнеров, был в очередной раз установлен рекорд выгрузки – 1826 вагонов. Выражаю благодарность за отличную работу и уверенность в том, что следующий рубеж будет преодолен в ближайшее время", - подчеркнул начальник Дальневосточной магистрали.

По его словам, при существующих темпах роста объёмов экспортных перевозок и реализации инвестпроектов на железнодорожном узле ст. Находка-Восточная выгрузка будет удвоена уже к 2019 году, а к 2030 году может достичь отметки в 94 млн. тонн в год.

"Это на нас возлагает большую ответственность по обеспечению синхронного развития инфраструктуры и совершенствования технологии перевозочного процесса", - отметил Николай Маклыгин.

Подводя итоги комиссионного осмотра, начальник железной дороги отметил, что по итогам I квартала 2017 года в рейтинге пассажирского бизнес-блока ОАО "РЖД" Дальневосточная железная дорога занимает 4-е место по дальнему сообщению и 3-е – по пригородному. При этом Владивостокский регион работает ещё лучше, занимая позиции 2-го и 1-го места, соответственно.

В ходе итогового совещания по результатам комиссионного осмотра Владивостокского региона начальник железной дороги вручил награды и благодарности работникам магистрали, отмеченным за высокую эффективность личной трудовой деятельности в I квартале 2017 года.