На выходных в Приморье был установлен температурный рекорд за всю историю наблюдений

В субботу 15 апреля во Владивостоке температура воздуха поднялась до 21 градуса тепла. Это является температурным рекордом. 15 апреля 2017 года стало самым тёплым днём за всю историю климатических наблюдений в Приморье. Ранее, самым тёплым 15 апреля считался день в 1949 году, когда температура воздуха в городе Владивостоке прогрелась до 17 градусов тепла, сообщает ЕНВ.

Поскольку такой удивительный температурный скачок пришёлся на выходные, многие жители Владивостока использовали его для выезда на природу.

Начальник пресс-службы Приморского Гидрометеоцентра Виктор Чулков также сообщил, что 15 апреля на территории края температура в некоторых районах достигла 26 градусов тепла.

Однако, по сообщению того же Примгидрометеоцентра, уже в понедельник 17 апреля температура воздуха достигнет всего лишь +6…8°С. Также, вечером понедельника, прогнозируется дождь.