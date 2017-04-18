В Тернейском районе пожар уничтожил три дома

В посёлке Пластун в Тернейского района из-за пала травы произошёл пожар. В результате этого в огне пожара сгорели три жилых дома, а также пилорама, автомобиль и ряд хозяйственных построек, сообщает ЕНВ.

По информации регионального департамента гражданской защиты, причиной возгорания явился пал травы, устроенный местными жителями на своих участках. Дома стояли вдалеке от жилого дома в непосредственной близости от местного кладбища. После этого, пожар перекинулся на другие локации, причиняя ущерб постройкам и технике.

По сообщению пресс-службы администрации Приморского края, в тушении пожара было задействовано 26 человек и 9 единиц техники. В результате пожара пострадавших не было. Перед администрацией края встал вопрос о компенсации ущерба погорельцам. Предполагается, что компенсации пострадавшим будут выделены из краевого бюджета.

Напомним, что за ближайшие сутки в Приморье было устранено 28 возгораний. По состоянию на сегодняшний день, в крае действуют 17 лесных пожаров. Часть из них удалось локализовать. Из-за лесных пожаров в Приморском крае был введён противопожарный режим.

Также лесные пожары стали причиной недавнего задымления в городе Владивостоке. Синоптики сообщают, что дым может рассеяться, когда усилится ветер.