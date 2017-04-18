Третья приморская Школа экскурсоводов заканчивает обучение гидов

Развитие въездного туризма на территории Приморского края и увеличение потока иностранных туристов в регион за последние годы выявили проблему недостатка квалифицированных экскурсоводов в городе Владивостоке. Специальный корреспондент студии детской журналистики "Недетские Новости" Серафима Долгополова выяснила, зачем учат тому, что еще несколько лет назад казалось невостребованным.

Экономический кризис, разразившийся в 2014 году, ощутимо сказался на некоторых отраслях отечественной экономики. Под удар попала туристическая отрасль, т.к. в основном этот бизнес был ориентирован на выездной туризм, а с падением курса рубля многие направления попросту оказались закрыты для российского туриста.

Основная ставка властей и предпринимателей с того времени была сделана на въездной туризм, поскольку девальвация рубля удешевила товары и услуги на территории РФ для иностранцев. Как результат, за два года суммарное количество иностранных туристов, посетивших Приморье, увеличилось более чем в два раза – с 280 тысяч человек до 570-ти.

Как отмечает директор департамента туризма администрации Приморского края Константин Шестаков, этому поспособствовало выгодное географическое положение региона, позволившие спроецировать его для туристов из ведущих стран АТР в качестве ближайшего к азиатским гигантам центра европейской культуры.

"Безусловно, львиную долю въездных туристских потоков в Приморье забирает на себя Китайская Народная Республика. Все мы понимаем, что гости из КНР по ряду причин, в первую очередь, из-за географической близости посещают Приморский край гораздо с большей периодичностью по сравнению с туристами из других стран", - отметил глава краевого департамента.

Тогда же, в 2014 году Школа экскурсоводов провела свой первый набор и уже в первой половине 2015 года выпустила своих первых специалистов. Все они были трудоустроены в Приморский музей. Именно тогда организаторы решили проводить Школу ежегодно для всех желающих. Набор 2017 года оказался рекордным по количеству участников – всего заявки на зачисление в Школу экскурсоводов подали более 100 человек. Уже в мае ученики школы гидов, сдав итоговый экзамен, станут ее выпускниками.

"Профессию экскурсовода переоценить невозможно, - отмечает куратор проекта "Школа экскурсоводов" Светлана Хомич. – Экскурсовод – это проводник в историю, как для туристов, так и для людей, которые слабо осведомлены об истории города".

Все подробности узнайте в материале корреспондента детской студии журналистики "Недетские новости" Серафимы Долгополовой.

Справка: На базе сетевого периодического издания "Ежедневные Новости Владивостока" (ЕНВ) в ноябре 2016 года создана студия детской журналистики "Недетские новости" (НДН). Ребята в этой студии развивают свои коммуникативные навыки, повышают уровень своего речевого развития, учатся сотрудничать в команде. Дети смогут снять свой первый в жизни репортаж, видеосюжет по своему сценарию, записать интервью со "звездой", придумать новую телепередачу, написать статью или сценарий, стать ведущим концерта, фестиваля, принять участие в международных поездках для участия в ТВ съёмках, сняться в кино.

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