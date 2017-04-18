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Общество

17 апреля 2017, 12:00
Третья приморская Школа экскурсоводов заканчивает обучение гидов
Специальный корреспондент студии детской журналистики "Недетские Новости" Серафима Долгополова

Третья приморская Школа экскурсоводов заканчивает обучение гидов

Проект был организован музеем им. В. К. Арсеньева при поддержке администрации Приморского края

Развитие въездного туризма на территории Приморского края и увеличение потока иностранных туристов в регион за последние годы выявили проблему недостатка квалифицированных экскурсоводов в городе Владивостоке. Специальный корреспондент студии детской журналистики "Недетские Новости" Серафима Долгополова выяснила, зачем учат тому, что еще несколько лет назад казалось невостребованным.

Экономический кризис, разразившийся в 2014 году, ощутимо сказался на некоторых отраслях отечественной экономики. Под удар попала туристическая отрасль, т.к. в основном этот бизнес был ориентирован на выездной туризм, а с падением курса рубля многие направления попросту оказались закрыты для российского туриста.

Основная ставка властей и предпринимателей с того времени была сделана на въездной туризм, поскольку девальвация рубля удешевила товары и услуги на территории РФ для иностранцев. Как результат, за два года суммарное количество иностранных туристов, посетивших Приморье, увеличилось более чем в два раза – с 280 тысяч человек до 570-ти.

Как отмечает директор департамента туризма администрации Приморского края Константин Шестаков, этому поспособствовало выгодное географическое положение региона, позволившие спроецировать его для туристов из ведущих стран АТР в качестве ближайшего к азиатским гигантам центра европейской культуры.

"Безусловно, львиную долю въездных туристских потоков в Приморье забирает на себя Китайская Народная Республика. Все мы понимаем, что гости из КНР по ряду причин, в первую очередь, из-за географической близости посещают Приморский край гораздо с большей периодичностью по сравнению с туристами из других стран", - отметил глава краевого департамента.

Тогда же, в 2014 году Школа экскурсоводов провела свой первый набор и уже в первой половине 2015 года выпустила своих первых специалистов. Все они были трудоустроены в Приморский музей. Именно тогда организаторы решили проводить Школу ежегодно для всех желающих. Набор 2017 года оказался рекордным по количеству участников – всего заявки на зачисление в Школу экскурсоводов подали более 100 человек. Уже в мае ученики школы гидов, сдав итоговый экзамен, станут ее выпускниками.

"Профессию экскурсовода переоценить невозможно, - отмечает куратор проекта "Школа экскурсоводов" Светлана Хомич. – Экскурсовод – это проводник в историю, как для туристов, так и для людей, которые слабо осведомлены об истории города".

Все подробности узнайте в материале корреспондента детской студии журналистики "Недетские новости" Серафимы Долгополовой.

Справка: На базе сетевого периодического издания "Ежедневные Новости Владивостока" (ЕНВ) в ноябре 2016 года создана студия детской журналистики "Недетские новости" (НДН). Ребята в этой студии развивают свои коммуникативные навыки, повышают уровень своего речевого развития, учатся сотрудничать в команде. Дети смогут снять свой первый в жизни репортаж, видеосюжет по своему сценарию, записать интервью со "звездой", придумать новую телепередачу, написать статью или сценарий, стать ведущим концерта, фестиваля, принять участие в международных поездках для участия в ТВ съёмках, сняться в кино.

За информацией обращаться по телефонам:

  • Ольга +7(908)453-05-17
  • Кристина +7(914)076-44-87, +7(902)487-01-11

 

Метки: детская журналистика, НДН, недетские новости, туризм, Школа экскурсоводов, экскурсии

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