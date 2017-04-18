Бывший руководитель Приморского театра оперы и балета предстанет перед судом

Прокурор Приморского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя краевого государственного автономного учреждения культуры "Приморский театр оперы и балета", который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает ЕНВ со ссылкой на Прокуратуру края.

По версии следствия, преступления совершены в период с декабря 2014 года по апрель 2015 года, когда фигурант являлся руководителем Театра.

Действуя умышленно, из корыстных побуждений и личной заинтересованности, вопреки интересам службы и возглавляемого им учреждения, он заключал фиктивные контракты, в том числе на оказание услуги по поставке светового оборудования.

Кроме этого, на средства учреждения культуры под видом командировочных расходов он приобретал авиабилеты "бизнес-класса" для осуществления поездок в личных целях.

В результате таких действий фигуранта бюджету края причинен ущерб в размере порядка 2,5 млн. рублей.

Расследование уголовного дела осуществлялось следователями следственного отдела Управления ФСБ России по Приморскому краю. В ходе расследования обвиняемый с целью погашения причиненного ущерба добровольно перечислил 686 тыс. рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в Первомайский районный суд города Владивостока для рассмотрения по существу.