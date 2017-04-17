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Общество

17 апреля 2017, 10:50
Моряки ТОФ почтили память экипажа малого ракетного корабля "Муссон"
Моряки ТОФ почтили память экипажа малого ракетного корабля "Муссон"

Моряки ТОФ почтили память экипажа малого ракетного корабля "Муссон"

Двадцать семь лет назад во время отработки учебно-боевых задач в надстройку МРК "Муссон" попала поврежденная ракета-мишень

16 апреля 2017 года в соединении надводных кораблей охраны водного района во Владивостоке прошла памятная церемония. Тридцать лет назад, 16 апреля 1987 года  произошло присшествие на малом ракетном корабле "Муссон", которое унесло жизни моряков, сообщает ЕНВ.

Во время отработки учебно-боевых задач в заливе Петра Великого был поврежден "Муссон". В течение нескольких часов экипаж корабля боролся за живучесть, проявил мужество и героизм, показал образцы стойкости в борьбе за сохранение корабля.. Несмотря на это, малый ракетный корабль "Муссон" затонул. Погибло более 30 моряков, 36 человек удалось спасти.

В памятном мероприятии приняли участие представители командования ТОФ, военнослужащие, ветераны соединения, родные и близкие погибших моряков. "Короткой памяти об этой трагедии не будет никогда. Это наша боль, наше страдание и один из самых главных уроков нашей морской службы" – отметил в своей речи командир бригады капитан 1 ранга Алексей Жовтоножко. Во время минуты молчания вспомнили весь экипаж поименно и совершили коленопреклонение.

Отдавая дань уважения, моряки-тихоокеанцы возложили венки и цветы у памятника погибшим членам экипажа МРК "Муссон". По окончанию ритуала экипажи кораблей соединения прошли перед командованием, ветеранами и членами семей моряков малого ракетного корабля "Муссон" торжественным маршем.

Метки: ТОФ

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