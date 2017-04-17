Во Владивостоке пройдет второй Восточный нефтегазовый форум

Привлечение инвестиций и реализация новых нефтегазовых проектов Востока России будут обсуждаться на нефтегазовом форуме
2-й ежегодный Восточный нефтегазовый форум пройдет 5-6 июля во Владивостоке и соберет более 200 руководителей такихнефтегазовых компаний, как Газпром газораспределение Дальний Восток, Газпром межрегионгаз Дальний Восток, Газпром нефть, Газпром СПГ Владивосток, Газпромнефть-Сахалин, Дальневосточная газовая компания, ДВУЭК, Владивостокский припортовый завод, РНГ, Якутская топливно-энергетическая компания, Дальгазресурс, Сургутнефтегаз, Туймааданефтегаз, Туймаада-Нефть, сообщает ЕНВ.
Форум посвящен реализации Восточной газовой программы, оффшорным проектам геологоразедки и добычи, мега-проекту "Сила Сибири", строительству газоперерабатывающего завода в Амурской области, строительству нефтехимического комплекса, а также газификации регионов.
Среди подтвержденных ВИП-гостей и докладчиков:
Официальный сайт: www.eastrussiaoilandgas.com
Телефон в Москве: +7 (499) 505 1 505
Контактный email: (для отображения адреса необходимо включить JavaScript)
Метки: Нефтегазовый форум