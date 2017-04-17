Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Экономика

17 апреля 2017, 10:20
Во Владивостоке пройдет второй Восточный нефтегазовый форум

Во Владивостоке пройдет второй Восточный нефтегазовый форум

Привлечение инвестиций и реализация новых нефтегазовых проектов Востока России будут обсуждаться на нефтегазовом форуме

2-й ежегодный Восточный нефтегазовый форум пройдет 5-6 июля во Владивостоке и соберет более 200 руководителей такихнефтегазовых компаний, как Газпром газораспределение Дальний Восток, Газпром межрегионгаз Дальний Восток, Газпром нефть, Газпром СПГ Владивосток, Газпромнефть-Сахалин, Дальневосточная газовая компания, ДВУЭК, Владивостокский припортовый завод, РНГ, Якутская топливно-энергетическая компания, Дальгазресурс, Сургутнефтегаз, Туймааданефтегаз, Туймаада-Нефть, сообщает ЕНВ.

Форум посвящен реализации Восточной газовой программы, оффшорным проектам геологоразедки и добычи, мега-проекту "Сила Сибири", строительству газоперерабатывающего завода в Амурской области, строительству нефтехимического комплекса, а также газификации регионов.

Среди подтвержденных ВИП-гостей и докладчиков: 

  • Александр Коробков, генеральный директор, Газпромнефть-Сахалин
  • Георгий Шперлинг, генеральный директор, Газпром газораспределение Дальний Восток
  • Рубен Геворкян, генеральный директор, Якутская топливно-энергетическая компания
  • Алексей Романов, заместитель генерального директора, РН-Шельф-Арктика 

Официальный сайт: www.eastrussiaoilandgas.com

Телефон в Москве: +7 (499) 505 1 505

Контактный email: (для отображения адреса необходимо включить JavaScript)

Метки: Нефтегазовый форум

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

По МТК "Приморье-2" прошел первый грузПо МТК "Приморье-2" прошел первый груз
вчера, 17:00
Разработан специальный регламент, который определит маршрутизацию, поможет устранить существующие барьеры при доставке транзитных грузов
В Приморье откроется новое производство рыбоперерабатывающей промышленностиВ Приморье откроется новое производство рыбоперерабатывающей промышленности
14 апреля 2017, 20:20
В Находке будет построен многопрофильный рыбоперерабатывающий завод
Производство риса в Приморском крае уменьшитсяПроизводство риса в Приморском крае уменьшится
14 апреля 2017, 20:10
Приморскому рису не нашлось покупателя

Последние новости

В Тернейском районе пожар уничтожил три домаВ Тернейском районе пожар уничтожил три дома
сегодня, 15:10
Возгорание в жилой черте произошло в поселке Пластун
Третья приморская Школа экскурсоводов заканчивает обучение гидовТретья приморская Школа экскурсоводов заканчивает обучение гидов
сегодня, 12:00
Проект был организован музеем им. В. К. Арсеньева при поддержке администрации Приморского края
Бывший руководитель Приморского театра оперы и балета предстанет перед судомБывший руководитель Приморского театра оперы и балета предстанет перед судом
сегодня, 11:10
В результате его действий бюджету края причинен ущерб в размере порядка 2,5 млн. рублей

Опрос:

На Ваш взгляд, какова разумная цена на однокомнатную квартиру во Владивостоке?








Свой вариант:

Текущие результаты

От первого лица

Александр Ивашкин: Вместо инвестиционной среды создали "инвестиционный понедельник"
13.04.2017 15:40
Александр Ивашкин: Вместо инвестиционной среды создали "инвестиционный понедельник"
03.04.2017 12:40
Владимир Закурко: Посмотрите, что берете, чтобы не получить гектар с "наследством"
28.03.2017 13:10
Татьяна Баштовая: В новом сезоне в моде интеллект, рваные джинсы, колготки в сетку и каблуки

Самые популярные

Горячие обсуждения

13.04.2017 15:40
Александр Ивашкин: Вместо инвестиционной среды создали "инвестиционный понедельник" 4

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+