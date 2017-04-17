Во Владивостоке пройдет второй Восточный нефтегазовый форум

2-й ежегодный Восточный нефтегазовый форум пройдет 5-6 июля во Владивостоке и соберет более 200 руководителей такихнефтегазовых компаний, как Газпром газораспределение Дальний Восток, Газпром межрегионгаз Дальний Восток, Газпром нефть, Газпром СПГ Владивосток, Газпромнефть-Сахалин, Дальневосточная газовая компания, ДВУЭК, Владивостокский припортовый завод, РНГ, Якутская топливно-энергетическая компания, Дальгазресурс, Сургутнефтегаз, Туймааданефтегаз, Туймаада-Нефть, сообщает ЕНВ.

Форум посвящен реализации Восточной газовой программы, оффшорным проектам геологоразедки и добычи, мега-проекту "Сила Сибири", строительству газоперерабатывающего завода в Амурской области, строительству нефтехимического комплекса, а также газификации регионов.

Среди подтвержденных ВИП-гостей и докладчиков:

Александр Коробков, генеральный директор, Газпромнефть-Сахалин

Георгий Шперлинг, генеральный директор, Газпром газораспределение Дальний Восток

Рубен Геворкян, генеральный директор, Якутская топливно-энергетическая компания

Алексей Романов, заместитель генерального директора, РН-Шельф-Арктика

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