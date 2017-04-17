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Экономика

16 апреля 2017, 17:00
По МТК "Приморье-2" прошел первый груз

По МТК "Приморье-2" прошел первый груз

Разработан специальный регламент, который определит маршрутизацию, поможет устранить существующие барьеры при доставке транзитных грузов

Государственный эксперимент по отправке тестового груза из Китая в Корею через транспортный коридор "Приморье-2" состоялся сегодня, 14 апреля. Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и развитию экспорта (АПИ) в тестовом режиме изучает путь грузов из КНР в Россию, сообщает ЕНВ со ссылкой на Минвостокразвития.

Как сообщил руководитель ведомства Леонид Петухов, тестовый контейнер в понедельник, 10 апреля, был отправлен из г. Чанчунь (КНР) в г. Хуньчунь (КНР), далее пройдя госграницу в районе пункта пропуска Краскино груз направился в порт Зарубино Приморского края, после чего его паромом отправили грузополучателю в Республику Корея. 

На основе полученных данных Агентством будет проведен анализ и разработан специальный регламент, который определит маршрутизацию, поможет устранить существующие барьеры при доставке транзитных грузов. Так, время в пути контейнера составило неделю. После получения подробных данных, специалисты Агентства будут вносить предложения по сокращению этих сроков.

"Сегодня ведется серьезная модернизация международного  транспортного коридора "Приморье-2". По оценкам экспертов к 2030 году потенциальный объем ее грузовой базы составит 23 млн тонн зерновых и 15 млн тонн контейнерных грузов. Проведенный государственный эксперимент позволяет в тестовом режиме выявить все недочеты в работе МТК, которые влияют на сроки и затраты при таможенном оформлении и транспортировке грузов, в том числе через пункты пропуска. На основании результатов будут разработаны меры по решению этих проблем, чтобы к запуску проекта транспортный коридор работал как часы", - подчеркнул Леонид Петухов.

МТК "Приморье-2" один из двух транспортных коридоров между Китаем и российским Дальним Востоком, которые дают северо-восточным провинциям КНР кратчайший выход к морю, Японии, Южной Корее и другим странам региона через Приморский край. Потенциальный объем грузовой базы МТК "Приморье-2" к 2030 году составит 23 млн тонн зерновых (пшеница, соя, рис), 15 млн тонн контейнерных грузов. Верхнеуровневая оценка инвестиций в проект МТК "Приморье-2" составляет около 170 млрд рублей.

На пути следования контейнер сопровождал представитель компании UGL, который фиксировал время прохождения всех таможенных процедур.

"Транспортный коридор "Приморье-2" наиболее удобный путь для грузов с северо-востока Китая в страны АТР. От отправной точки до границы с Россией всего 500 километров, а от нее до ближайшего порта - всего 60. Такой путь экономит время и деньги бизнесменов. Поэтому китайские предприниматели заинтересованы в развитии этого пути. Мы посмотрели, сколько времени понадобится на отправку груза через Россию, учитывалось и время в пути и время прохождения всех таможенных процедур", - сказал начальник производственной линии компании UGL Ди Джинлу.

Как отметил Министр России по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, данный проект - это перспектива конкретного, взаимовыгодного сопряжения двух экономик. По его словам, китайские бизнесмены уже сегодня проявляют большую заинтересованность в реализации проекта МТК.

"Мы работаем вместе с Государственным комитетом КНР по развитию и реформам. Это взаимовыгодный проект. Экономия от перевозки грузов для китайской стороны составит, по оценке компании McKinsey,  более $1 млрд. Государственный комитет по развитию и реформе КНР подтвердил эту оценку. В ходе реализации проекта будет создано около 3 тысяч рабочих мест, экономика Приморья увеличится на 4 %", - заявил Александр Галушка.  

Ранее на этой неделе в рамках международного транспортного коридора "Приморье-1" был дан старт новой контейнерной линии Land Sea Channel – первое судно китайских предпринимателей с 290 стандартными контейнерами покинуло порт Восточный. Ожидается, что обратно в порт Восточный с грузом судно вернется 19 апреля.

Метки: АПИ, Зарубино, Приморье-2

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