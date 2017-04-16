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Общество

15 апреля 2017, 18:30
Нормативно-правовые акты, вступающие в силу 15 апреля

Нормативно-правовые акты, вступающие в силу 15 апреля

Непосредственно Дальний Восток затрагивают изменения закона о МСУ, а также присоединение России к международной конвенции

15 апреля вступают в силуряд законов и подзаконных актов, которые напрямую касаютсяразвития Дальнего Востока. ЕНВ проанализировали данный перечень нормативно-правовых актов.

1)  "Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 года № 391 "О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 — 2020 годы".

Государственная программа была дополнена разделом, посвященным развитию отрасли в дальневосточном регионе. Речь идёт о главе "Приоритетные направления развития культуры и туризма в Дальневосточном федеральном округе". Реализация планируется на период до 2030-х годов.  Целью реализации поправок является вклад в развитие культуры и туризма на Дальнем Востоке.

2) "Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 года № 397 "О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012 — 2020 годы".

Данное постановление направлено на создание эффективной защиты окружающей среды от вредоносных воздействий. В рамках программы планируется поддержка проектов, направленных на улучшение экологической ситуации, в том числе и регионах. В особенности, это касается борьбы с отходами. Постановление определяет формы финансирования проектов по борьбе с ущербом для экологии.

3) "Федеральный закон от 3 апреля 2017 года № 52-ФЗ "О присоединении Российской Федерации к Конвенции для унификации некоторых правил международных воздушных перевозок".

Дальний Восток является одним из важнейших транспортных звеньев в России. Из-за его уникального географического положения, регион имеет выход в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Поэтому, данное постановление может внести положительный вклад в развитие транспортных связей России с её восточными соседями. После принятия этого федерального закона российское законодательство приблизилось к международным нормам в транспортной системе.

4) "Федеральный закон от 3 апреля 2017 года № 62-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

В рамках изменений в закон о МСУ, под регулятивное воздействие попадают процедуры, которые необходимы для объединения поселений с городскими округами. Согласно поправкам, теперь для смены статуса городского округа, городского или сельского поселения проводить местный референдум будет не нужно, достаточно решения представительного органа муниципалитета.

"До принятия поправок в закон о местном самоуправлении, 131-ФЗ предусматривал обширный перечень случаев, при которых решение о смене статуса муниципального образования могло приниматься большинством депутатов представительных органов муниципалитетов, – отмечает ведущий политолог Дальнего Востока, доцент кафедры конституционного и административного права ДВФУ Наталья Коломейцева. – Теперь же местный референдум необязательно проводить при инициативе преобразования муниципалитета. Во многом это верное решение, поскольку смена статуса МО является ответственным делом, влекущим многочисленные перераспределения полномочий между уровнями власти, изменения в налогообложение предприятий, меры социальной поддержки населения, поэтому им должны, в первую очередь, заниматься специалисты и профессионалы, понимающие глубинные процессы. Но это не отменяет того, что в целях принятия окончательного решения органы МСУ, согласно своим конституционным полномочиям, могут выступить с инициативой о проведении референдума, результаты которого в таком случае будут иметь законную силу", - заключила политолог.

Метки: законы

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