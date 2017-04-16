Командующий ТОФ посетил Военно-морскую академию ВМС Республики Корея

Командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирал Сергей Авакянц в ходе протокольного визита встретился с командующим командованием подводных сил военно-морских сил (ВМС) Республики Корея контр-адмиралом Пак Но Чхоном в военно-морской базе Чинхэ, сообщает ЕНВ.

Адмирал Сергей Авакянц и контр-адмирал Пак Но Чхон обсудили вопросы истории подводного флота двух стран и затронули тему военного образования.

Российская делегация посетила Военно-морскую академию, где ознакомилась с учебным процессом будущих офицеров ВМС Республики Корея. В ходе встречи состоялся обмен сувенирами с военно-морской символикой, и прошло совместное фотографирование.

После протокольной встречи российская делегация посетила дизель-электрическую подводную лодку, где ознакомилась с вооружением, боевыми возможностями корабля и бытом моряков-подводников.

Визит командующего ТОФ адмирала Сергея Авакянца в Республику Корея проходит с 12 по 14 апреля в соответствии с планом международного военного сотрудничества Вооружённых Сил РФ.