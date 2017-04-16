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Стиль жизни

15 апреля 2017, 20:10
Россия присоединится к Протоколу Афинской конвенции 2002 года

Россия присоединится к Протоколу Афинской конвенции 2002 года

Документ предполагает дополнительные обязательства страны в сфере страхования рисков на морском транспорте

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект федерального закона о присоединении Российской Федерации к Протоколу 2002 года к Афинской конвенции о перевозке морем пассажиров и их багажа 1974 года. Положения Афинской конвенции о перевозке морем пассажиров и их багажа 1974 года подразумевают ответственность перевозчиков (судов стран-участников) в результате травмирования или смерти пассажиров, а также повреждения или утраты багажа. Россия участвует в конвенции в редакции Протокола 1976 года. Протокол, принятый в 2002 году, увеличил предельные размеры возмещения со стороны перевозчика, сообщает ЕНВ.

Например, компенсация за вред здоровью выросла с 46 666 до 400 000 расчетных единиц. Конвенция оперирует расчётными единицами СДР (SDR — SpecialDrawingRights). Термин расшифровывается как "специальные права заимствования". Эта искусственная денежная единица используется в платёжных целях на межгосударственном уровне странами — членами МВФ. По сегодняшнему курсу она равняется примерно 76,75 рубля. Кроме того, протокол 2002 года установил предел возмещения по каждому конкретному инциденту за все время перевозки, а не относительно перевозки в целом.Данным документом резко увеличиваются лимиты страхования жизни человека при международной морской перевозке – почти в 10 раз, до 20 млн. рублей.

К положительным моментам присоединения к протоколу можно отнести повышение страховых выплат пассажирам при причинении им вреда здоровью или смерти и/или утрате багажа. Отрицательным – необходимость перевозчикам и судовладельцам заключать договоры страхования своей ответственности на значительно большие суммы, что неизбежно повлечёт за собой рост цен на пассажирские перевозки.

Данный законопроект не затрагивает речные перевозки, но, скорее всего, его принятие вызовет пропорциональное увеличение страховых выплат и в этом секторе. Каким в реальности окажется соотношение плюсов и минусов, ещё только предстоит оценить. Для этого нужно получить соответствующие расчёты от страховых компаний и компаний-перевозчиков.

"Наша страна в целом, и российское страхование уже являются участниками мирового экономического процесса, – отмечает управляющий партнер юридической службы ЦСИ "Чёрный куб" Виктор Помелов. – Отсюда следует, что защищать ответственность судовладельцев надо с нужными лимитами, а не по минимуму. Тогда и для пассажиров в случае необходимости вопросы будут решаться не аврально, за счёт разных пожертвований, а на достаточной экономической основе. Впрочем, как показывает практика, путь от присоединения к ратификации положений международных договоров бывает очень длительным и связан с многочисленными изменениями во внутреннем законодательстве, поэтому вопрос об имплементации норм Афинской конвенции версии 2002 года пока остается нерешенным", - отметил эксперт.

Метки: морской транспорт, пассажиры

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