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Общество

15 апреля 2017, 17:50
Министерство спорта РФ утвердит основные положения комплекса ГТО

Министерство спорта РФ утвердит основные положения комплекса ГТО

Проект приказа прошел широкое общественное обсуждение

Минспорта России предложил государственные требования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) ввести в действие с 1 января 2018 года для всего взрослого населения (VI-XI ступени), ауже с 1 июля 2017 года для школьников(I-VI ступени). Соответствуюзщий проект приказа был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщает ЕНВ.

Чтобы сдать комплекс ГТО и получить степень необходимо сдать следующие нормативы:

  • Бег;
  • Прыжки в длину;
  • Подтягивания;
  • Сгибание и разгибание рук в упоре;
  • Поднимание туловища из положения лёжа на спине;
  • Наклон вперёд;
  • Метание спортивного снаряда;
  • Рывок гири;
  • Плавание;
  • Бег на лыжах;
  • Стрельба;
  • Туристический поход.

Напомним, что в I ступень ГТО входят школьники 6-8 лет. Для них предусмотрены обязательные испытания. Например, чтобы получить золото в челночном беге мальчикам нужно уложитьсяв 9,2 с., а девочкам – в 9,7 с. Существует альтернатива данной категории в виде бега на 30 метров. Для мальчиков, чтобы получить золото, нужно пробежать за 5,9с., девочкам –за 6,2с.

II ступень предполагается для мальчиков и девочек 9-10 лет. Для них также предусмотрены различные дисциплины. А именно: бег на 60 метров(мальчикамна золото необходимо пробежать за 10,5с., девочкам – за 11 с.). Также детям необходимо сдать нормативы по бегу на 1 км. Чтобы получить золото, мальчикамнеобходимо пробежатьдистанцию за 4 минуты 50 секунд, девочкам – за 6 минут. Третьей обязательнойдисциплиной для мальчиков является подтягивание из виса на высокой перекладине. Количество раз также регулируемо. На золото нужно подтянуться 5 раз, на серебро – 3 раза, на бронзу – два.

Подростки в возрасте 11-15 лет также для того, чтобы сдать нормативы ГТО, необходимо сдать бег на 60 метров, 1 км и подтягивание, но по более высоким дисциплинам.

Школьники в возрасте16-17 лет сдают бег на 100 метров, 2 км и подтягивание. Молодежь в возрасте от 18 до 29 лет сдает бег на 100 метров, 3 км, подтягивание и наклоны вперёд из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье.  Мужчины и женщины в возрасте от 30 до 39 лет сдаютбег на 3 км, подтягивание и наклоны вперед.

Представители возрастной категории от 40 до 59 лет сдаютбег на 2 км, подтягивание и наклоны вперед. Пожилые люди в возрасте от 60 лет сдаютсмешанное передвижение на 2км, сгибание и разгибание рук в упоре о гимнастическую скамью, наклоны вперёд.

Проект прошел широкое общественное обсуждение на федеральном и региональном уровняхв феврале-марте 2016 г., более 70 регионов дали ему положительные оценки и ряд предложений, замечаний. После доработки проекта он был направлен во все заинтересованные спортивные федерации, которые поддержали в целом проект, а полученные предложения, в основном, учтены. 

Метки: ГТО, спорт

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