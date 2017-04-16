Строители "Приморье-1" губят окружающую среду

Строители участка автодороги Владивосток – Находка – порт Восточный засыпали скалой плодородный слой земли сельхозназначения. Выполняя государственный контракт, компания-подрядчик нарушила законодательство и нанесла урон окружающей среде, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

В Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области обратился директор коммерческой организации, которая арендует более 1000 га земель сельскохозяйственного назначения у администрации Артемовского городского округа. Землепользователь пожаловался, что строители одного из участков автодороги Владивосток – Находка – порт Восточный, засыпали 10 соток его земли скальным грунтом.

Автодорога Владивосток - Находка – порт Восточный является частью большого транспортного проекта "Приморье-1". Строительство участка автодороги протяженностью почти в 25 км оценено в 21 млрд. рублей. Окончание работ запланировано на 2020 год.

Строительно-монтажные работы на отрезке будущей дороги проводились в рамках выполнения государственного контракта. Согласно проектной документации земли, из-за которых сейчас ведется разбирательство, должны были быть изъяты в пользу государства, но решение об этом так и не было принято, сообщил в информационном письме Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края.

Факт перекрытия большой площади плодородной земли скальным грунтом подтвержден заключением кадастровой экспертизы. Теперь этот участок не может использоваться для сельскохозяйственных целей. Действия строителей нанесли серьезный вред окружающей среде и земле, как природному объекту.

За нарушение земельного законодательства предусмотрена административная ответственность по части 2 статьи 8.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Юридическому лицу назначен штраф 40 тысяч рублей, а также вынесено представление об устранении нарушений.