Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

15 апреля 2017, 12:50
Строители "Приморье-1" губят окружающую среду

Строители "Приморье-1" губят окружающую среду

За нарушение земельного законодательства предусмотрена административная ответственность

Строители участка автодороги Владивосток – Находка – порт Восточный засыпали скалой плодородный слой земли сельхозназначения. Выполняя государственный контракт, компания-подрядчик   нарушила законодательство и нанесла урон окружающей среде, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

В Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области обратился директор коммерческой организации, которая арендует более 1000 га земель сельскохозяйственного назначения у администрации Артемовского городского округа. Землепользователь пожаловался, что строители одного из участков автодороги Владивосток – Находка – порт Восточный, засыпали 10 соток его земли скальным грунтом.

Автодорога Владивосток - Находка – порт Восточный является частью большого транспортного проекта "Приморье-1". Строительство участка автодороги протяженностью почти в 25 км оценено в 21 млрд. рублей. Окончание работ запланировано на 2020 год.

Строительно-монтажные работы на отрезке будущей дороги проводились в рамках выполнения государственного контракта.  Согласно проектной документации земли, из-за которых сейчас ведется разбирательство, должны были быть изъяты в пользу государства, но решение об этом так и не было принято, сообщил в информационном письме Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края.

Факт перекрытия большой площади плодородной земли скальным грунтом подтвержден заключением кадастровой экспертизы. Теперь этот участок не может использоваться для сельскохозяйственных целей. Действия строителей нанесли серьезный вред окружающей среде и земле, как природному объекту.

За нарушение земельного законодательства предусмотрена административная ответственность по части 2 статьи 8.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Юридическому лицу назначен штраф 40 тысяч рублей, а также вынесено представление об устранении нарушений.

Метки: Приморье-1

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Командующий ТОФ посетил Военно-морскую академию ВМС Республики КореяКомандующий ТОФ посетил Военно-морскую академию ВМС Республики Корея
вчера, 19:20
В военно-морской базе Чинхэ адмирал Сергей Авакянц также встретился с контр-адмиралом Пак Но Чхоном
Нормативно-правовые акты, вступающие в силу 15 апреляНормативно-правовые акты, вступающие в силу 15 апреля
вчера, 18:30
Непосредственно Дальний Восток затрагивают изменения закона о МСУ, а также присоединение России к международной конвенции
Министерство спорта РФ утвердит основные положения комплекса ГТОМинистерство спорта РФ утвердит основные положения комплекса ГТО
вчера, 17:50
Проект приказа прошел широкое общественное обсуждение

Последние новости

Россия присоединится к Протоколу Афинской конвенции 2002 годаРоссия присоединится к Протоколу Афинской конвенции 2002 года
вчера, 20:10
Документ предполагает дополнительные обязательства страны в сфере страхования рисков на морском транспорте
Делегация приморской столицы приняла участие в торжествах в японском городе НиигатаДелегация приморской столицы приняла участие в торжествах в японском городе Ниигата
вчера, 12:10
Мероприятия приурочены к 10-летию присвоения Ниигате звания "Город с особым правительственным статусом"
В Приморье откроется новое производство рыбоперерабатывающей промышленностиВ Приморье откроется новое производство рыбоперерабатывающей промышленности
14 апреля 2017, 20:20
В Находке будет построен многопрофильный рыбоперерабатывающий завод

Опрос:

На Ваш взгляд, какова разумная цена на однокомнатную квартиру во Владивостоке?








Свой вариант:

Текущие результаты

От первого лица

Александр Ивашкин: Вместо инвестиционной среды создали "инвестиционный понедельник"
13.04.2017 15:40
Александр Ивашкин: Вместо инвестиционной среды создали "инвестиционный понедельник"
03.04.2017 12:40
Владимир Закурко: Посмотрите, что берете, чтобы не получить гектар с "наследством"
28.03.2017 13:10
Татьяна Баштовая: В новом сезоне в моде интеллект, рваные джинсы, колготки в сетку и каблуки

Самые популярные

Горячие обсуждения

13.04.2017 15:40
Александр Ивашкин: Вместо инвестиционной среды создали "инвестиционный понедельник" 3
03.04.2017 13:20
В Приморском крае отметят юбилей дружбы с японской префектурой Тояма 2
03.04.2017 12:40
Владимир Закурко: Посмотрите, что берете, чтобы не получить гектар с "наследством" 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+