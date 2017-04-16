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Политика

15 апреля 2017, 12:10
Делегация приморской столицы приняла участие в торжествах в японском городе Ниигата

Делегация приморской столицы приняла участие в торжествах в японском городе Ниигата

Мероприятия приурочены к 10-летию присвоения Ниигате звания "Город с особым правительственным статусом"

Владивостокская делегация приняла участие в праздничных мероприятиях в японском городе Ниигата, который является для Владивостока городом побратимом. Торжества были посвящены десятилетию присвоения Ниигате звания города с особым правительственным статусом, сообщает ЕНВ.

В рамках торжеств в Ниигату были приглашены также делегации из других городов и стран.

Из дальневосточных городов, помимо Владивостока, подобной чести были удостоены Хабаровск и Биробиджан. Не обошли вниманием и представители китайского Харбина, корейского Ульсана, французского Нанта и американского Галверстона.

Японская сторона организовала международный концерт, участие в котором принял, в том числе, ансамбль из Владивостока.

Помимо концертной программы, имели место и официальные мероприятия, среди которых следует уделить внимание встрече мэра города Ниигата Сунода Акира с заместителем главы администрации города Владивостока Екатериной Химич. На этой встрече были обсуждены разные аспекты взаимного сотрудничества между городами. Помимо обсуждения акций прошлых лет, имело место и обсуждение планов на будущее. Стороны обсудили возможность культурных контактов в дальнейшем. 

Метки: встреча, Япония

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