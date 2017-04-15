ОАО "РЖД" обеспокоено ростом количества ДТП на железнодорожных переездах

В I квартале 2017 года на железнодорожных переездах ОАО "РЖД" зафиксировано 82 дорожно-транспортных происшествия. Наибольшее количество ДТП произошло на Северо-Кавказской (12 случаев), Октябрьской (9 случаев) и Северной (7 случаев) железных дорогах. В результате происшествий пострадали 46 человек, 19 из них погибли, сообщает ЕНВ со ссылкой на службу корпоративных коммуникаций ДВЖД.

Для сравнения: в I квартале 2016 года на сети железных дорог произошло 62 дорожно-транспортных происшествия, пострадали 33 человека, 14 из них погибли.

Причинами ДТП стали нарушения водителями правил дорожного движения, в том числе выезд на переезды при запрещающих показаниях автоматической сигнализации и закрытых шлагбаумах (80% случаев) либо неисправность автотранспортных средств, совершивших столкновение с проходящим подвижным составом.

Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий ОАО "РЖД" проводится мониторинг состояния, а также капитальный ремонт железнодорожных переездов и оборудование их современными предупредительными и заградительными устройствами.

Кроме того, совместно с администрациями регионов ведется работа по сокращению количества пересечений автомобильных и железных дорог на одном уровне. Так, в 2016 году были введены в эксплуатацию 14 путепроводов.

Всего на сети железных дорог России эксплуатируется более 10 тыс. железнодорожных переездов, из которых 2,3 тыс. обслуживаются работниками железнодорожного транспорта.