Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Экономика

14 апреля 2017, 20:20
В Приморье откроется новое производство для рыбоперерабатывающей промышленности

В Приморье откроется новое производство рыбоперерабатывающей промышленности

В Находке будет построен многопрофильный рыбоперерабатывающий завод

Индустриальный парк производственных предприятий для рыбоперерабатывающей промышленности построят в городе Находка Приморского края. Новый резидент Свободного порта Владивосток - компания "Восточный берег" - инвестирует в проект 48 млн. рублей, сообщает ЕНВ со ссылкой на Минвостокразвития.

Как сообщили в Корпорации развития Дальнего Востока, реализация проекта пройдет в несколько этапов. К третьему кварталу этого года компания наладит производство крышки для запечатывания банок. Далее планируется организовать производство полного комплекта: крышки и банки. Запуск производства намечен на конец 2017 – начало 2018 гг. Планируемая производственная мощность предприятия составит 50 млн. банок и 100 млн. крышек в год. В перспективе резидент намерен создать до 120 рабочих мест и ввести в строй новых производственные мощности.

"Создание такого производства, помимо организации новых рабочих мест, позволит обеспечить производителей рыбной продукции качественной жестетарой отечественного производства, снизит зависимость от поставок продукции по импорту, приведет к удешевлению себестоимости конечной продукции, и повысит ее доступность для потребителей не только Дальнего Востока, но и страны в целом", - подчеркнул директор Корпорации Денис Тихонов.

Также в планах производство алюминиевой банки для консервов премиум-класса (копченые и пресервы) и крышки с ключом (easy-open), которая в настоящее время на Дальнем Востоке не производится.

"Уверен, создание такого производства внесет свой вклад в развитие инфраструктуры рыбной промышленности. Налоговые отчисления в местный и региональный бюджет будут являться нашим вкладом в развитие территории", - сообщил директор ООО "Восточный берег" Владимир Цвыгун.

Отметим, сегодня в городе Находка Приморского края в рамках действия режима Свободного порта Владивосток реализуются инвестиционные проекты 14 резидентов с объемом инвестиций более 25 млрд. рублей. В планах создать более 1 300 рабочих мест.

С начала реализации федерального закона о СПВ на рассмотрение в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 297 заявок на общую сумму инвестиций более 311 млрд. рублей и перспективой создать более 32 тысяч рабочих мест.

Метки: производство, резидент, рыба, СПВ

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Производство риса в Приморском крае уменьшитсяПроизводство риса в Приморском крае уменьшится
вчера, 20:10
Приморскому рису не нашлось покупателя
Агентство по привлечению инвестиций Дальнего Востока заключило 14 соглашений для реализации проектовАгентство по привлечению инвестиций Дальнего Востока заключило 14 соглашений для реализации проектов
вчера, 20:00
Орган отчитался за первый квартал 2017 года
Весной следующего года в Приморье начнется строительство предприятия по производству электромобилейВесной следующего года в Приморье начнется строительство предприятия по производству электромобилей
вчера, 11:40
Уже сейчас начинается подготовка совместного проекта Японии и РФ

Последние новости

ОАО "РЖД" обеспокоено ростом количества ДТП на железнодорожных переездахОАО "РЖД" обеспокоено ростом количества ДТП на железнодорожных переездах
вчера, 20:30
В корпорации призывают водителей автотранспорта быть бдительными и неукоснительно соблюдать ПДД при пересечении железнодорожных переездов
Представитель Пентагона дала оценку возможности удара по Северной КорееПредставитель Пентагона дала оценку возможности удара по Северной Корее
вчера, 14:30
В ведомстве подчеркивают, что уступать Северной Корее, не намерены
Комитет Думы г. Владивостока утвердил "нарезку" избирательных округов на предстоящих выборахКомитет Думы г. Владивостока утвердил "нарезку" избирательных округов на предстоящих выборах
вчера, 14:00
В обсуждении повестки комитета по местному самоуправлению приняли участие студенты-политологи ДВФУ

Опрос:

На Ваш взгляд, какова разумная цена на однокомнатную квартиру во Владивостоке?








Текущие результаты

От первого лица

Александр Ивашкин: Вместо инвестиционной среды создали "инвестиционный понедельник"
13.04.2017 15:40
Александр Ивашкин: Вместо инвестиционной среды создали "инвестиционный понедельник"
03.04.2017 12:40
Владимир Закурко: Посмотрите, что берете, чтобы не получить гектар с "наследством"
28.03.2017 13:10
Татьяна Баштовая: В новом сезоне в моде интеллект, рваные джинсы, колготки в сетку и каблуки

Самые популярные

Горячие обсуждения

03.04.2017 13:20
В Приморском крае отметят юбилей дружбы с японской префектурой Тояма 2
13.04.2017 15:40
Александр Ивашкин: Вместо инвестиционной среды создали "инвестиционный понедельник" 2
03.04.2017 12:40
Владимир Закурко: Посмотрите, что берете, чтобы не получить гектар с "наследством" 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+