В Приморье откроется новое производство рыбоперерабатывающей промышленности

Индустриальный парк производственных предприятий для рыбоперерабатывающей промышленности построят в городе Находка Приморского края. Новый резидент Свободного порта Владивосток - компания "Восточный берег" - инвестирует в проект 48 млн. рублей, сообщает ЕНВ со ссылкой на Минвостокразвития.



Как сообщили в Корпорации развития Дальнего Востока, реализация проекта пройдет в несколько этапов. К третьему кварталу этого года компания наладит производство крышки для запечатывания банок. Далее планируется организовать производство полного комплекта: крышки и банки. Запуск производства намечен на конец 2017 – начало 2018 гг. Планируемая производственная мощность предприятия составит 50 млн. банок и 100 млн. крышек в год. В перспективе резидент намерен создать до 120 рабочих мест и ввести в строй новых производственные мощности.



"Создание такого производства, помимо организации новых рабочих мест, позволит обеспечить производителей рыбной продукции качественной жестетарой отечественного производства, снизит зависимость от поставок продукции по импорту, приведет к удешевлению себестоимости конечной продукции, и повысит ее доступность для потребителей не только Дальнего Востока, но и страны в целом", - подчеркнул директор Корпорации Денис Тихонов.



Также в планах производство алюминиевой банки для консервов премиум-класса (копченые и пресервы) и крышки с ключом (easy-open), которая в настоящее время на Дальнем Востоке не производится.



"Уверен, создание такого производства внесет свой вклад в развитие инфраструктуры рыбной промышленности. Налоговые отчисления в местный и региональный бюджет будут являться нашим вкладом в развитие территории", - сообщил директор ООО "Восточный берег" Владимир Цвыгун.



Отметим, сегодня в городе Находка Приморского края в рамках действия режима Свободного порта Владивосток реализуются инвестиционные проекты 14 резидентов с объемом инвестиций более 25 млрд. рублей. В планах создать более 1 300 рабочих мест.



С начала реализации федерального закона о СПВ на рассмотрение в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 297 заявок на общую сумму инвестиций более 311 млрд. рублей и перспективой создать более 32 тысяч рабочих мест.